Invitan al 7° Encuentro de Intercambio de Figuritas del Mundial en San Juan

La pasión por la Selección Argentina también se vivirá fuera de la cancha. En la antesala de la gran final del Mundial 2026 frente a España, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan organizó una nueva edición del tradicional Encuentro de Intercambio de Figuritas, una propuesta pensada para toda la familia.

La actividad se realizará este sábado 18 de julio, desde las 15, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como Plaza de la Joroba, ubicada en la intersección de 9 de Julio Este y Mendoza Sur.

Se trata de la séptima edición del encuentro, que reunirá a coleccionistas y fanáticos del álbum oficial del Mundial 2026 con el objetivo de intercambiar figuritas, completar las páginas pendientes y compartir la previa de la esperada final que disputará la Albiceleste.

Una invitación para alentar a la Selección

Desde la organización invitaron a los asistentes a sumarse con la camiseta de la Selección Argentina o, al menos, con algún detalle en celeste y blanco para acompañar el clima mundialista.

La consigna de la jornada será vivir juntos la previa del partido decisivo y alentar al equipo de Lionel Scaloni en un espacio pensado para grandes y chicos.

Una propuesta para toda la familia

El encuentro es organizado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión y el Área de Juventud.

La iniciativa busca fomentar la participación de vecinos, promover el encuentro entre coleccionistas y generar un espacio recreativo en el marco de la fiebre mundialista que atraviesa al país.

Con la ilusión de una nueva estrella para Argentina, la Plaza de la Joroba volverá a convertirse en un punto de reunión para compartir la pasión por el fútbol, completar el álbum del Mundial y comenzar a palpitar una final que mantiene en vilo a millones de argentinos.