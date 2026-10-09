Los precios de la tecnología en Paraguay generan interés entre los argentinos que viajan al país vecino en busca de oportunidades de compra. DIARIO HUARPE recorrió Tupi Marketplace, uno de los grandes centros comerciales de Asunción, para conocer cuánto cuestan los iPhone, auriculares inalámbricos, drones, tablets y motos eléctricas. Entre los productos relevados aparecen teléfonos que superan los $4 millones argentinos y dispositivos mucho más económicos, con valores desde $13.300.

El relevamiento se realizó en un establecimiento inaugurado en diciembre de 2025, tras una inversión de US$50 millones. Tupi Marketplace pertenece a una tradicional cadena paraguaya que comenzó dedicada a los electrodomésticos y amplió su actividad a múltiples rubros. El complejo cuenta con más de 11.000 metros cuadrados de superficie comercial y más de 400 estacionamientos.

Para facilitar la comparación, los precios fueron convertidos a pesos argentinos tomando como referencia la cotización del viernes 9 de octubre de 2026, cuando cada guaraní equivalía aproximadamente a $0,266 argentinos.

Cuánto cuestan los iPhone en Asunción

Uno de los sectores que más llama la atención es el de los celulares de Apple, donde conviven modelos de distintas generaciones y capacidades de almacenamiento.

Entre los equipos relevados aparece el iPhone 18 Pro de 256 GB, con un precio de 15.389.000 guaraníes (aproximadamente $4.093.500 argentinos).

El iPhone 18 Pro Max, otro de los modelos de alta gama de Apple, supera los 16 millones de guaraníes (más de $4.256.000 argentinos), dependiendo de la versión disponible.

Para quienes buscan una alternativa de menor precio, el iPhone 16 de 128 GB se comercializa a 5.650.000 guaraníes (unos $1.502.900 argentinos). La diferencia respecto del iPhone 18 Pro supera los $2,5 millones argentinos.

Auriculares inalámbricos: precios y alternativas

El recorrido de DIARIO HUARPE también incluyó auriculares inalámbricos de distintas marcas y características.

Entre los productos consultados aparecen opciones desde 873.000 guaraníes (aproximadamente $232.200 argentinos), mientras que los Huawei FreeBuds Pro 4 se ofrecen a 1.316.000 guaraníes (unos $350.100 argentinos).

Los valores varían según las prestaciones de cada dispositivo, como la cancelación de ruido, la conectividad y otras funciones destinadas a escuchar música o realizar llamadas.

Motos eléctricas, drones y tablets: cuánto cuestan

La oferta tecnológica de Tupi Marketplace no se limita a celulares y accesorios. En el establecimiento también se comercializan motos eléctricas, cuyos precios parten de aproximadamente US$760.

Otro de los sectores relevados fue el de drones, donde se mencionaron productos Smartfly desde 50.000 guaraníes (unos $13.300 argentinos).

En cuanto a las tablets, también hay equipos Smartfly con precios iniciales superiores a los 600.000 guaraníes (más de $159.600 argentinos).

Estas alternativas muestran la diversidad de productos que pueden encontrarse en el complejo, desde pequeños dispositivos electrónicos hasta vehículos eléctricos.

Un shopping que demandó US$50 millones

Tupi Marketplace abrió sus puertas en diciembre de 2025 como parte de la expansión de una empresa paraguaya con tres décadas de trayectoria.

El establecimiento combina la venta presencial con el comercio electrónico y reúne sectores de tecnología, calzado, perfumería, juguetería, muebles y artículos para el hogar.

Para quienes visitan Asunción, el complejo ofrece la posibilidad de comparar productos de diferentes rubros en un mismo espacio comercial.