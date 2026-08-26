El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanza con el regreso de una operatoria destinada a sanjuaninos que cuentan con terreno propio y necesitan financiamiento para construir su casa. La iniciativa prevé otorgar alrededor de 1.000 créditos y una de las principales novedades será que tanto la inscripción como la selección de los beneficiarios tendrán una nueva modalidad.

La directora del IPV, Elina Peralta, explicó que el organismo trabaja en la actualización de la Operatoria de Asistencia Financiera Parcial Individual, suspendida desde diciembre de 2023. El objetivo es ponerla nuevamente en marcha antes de que finalice 2026, aunque todavía resta terminar la reglamentación que establecerá todas las condiciones.

Cómo inscribirse a los créditos del IPV

A diferencia de otros trámites del organismo, la inscripción para esta operatoria será completamente digital. Una vez habilitada la convocatoria, los interesados podrán acceder mediante un enlace que estará disponible en Ciudadano Digital (CIDI).

Esto permitirá realizar la postulación sin necesidad de concurrir presencialmente al Centro Cívico. Sin embargo, el formulario todavía no está disponible y el IPV no confirmó la fecha exacta en la que comenzarán las inscripciones. Por eso, actualmente no es posible anotarse para los 1.000 créditos.

Una vez cerrada la etapa de inscripción, la adjudicación tampoco será por orden de llegada. La intención del organismo es realizar sorteos entre las personas que cumplan con las condiciones. Según anticipó Peralta, los cerca de 1.000 créditos podrían distribuirse en dos o tres sorteos.

Qué se necesitará para participar

Uno de los requisitos centrales ya adelantados es contar con terreno propio. Además, el lote tendrá que cumplir determinadas condiciones, entre ellas tener factibilidad de acceso a los servicios básicos de red.

El resto de los requisitos todavía deberá quedar establecido en la nueva reglamentación. Por este motivo, el IPV aún no difundió un listado definitivo de documentación ni las condiciones económicas que tendrán que acreditar quienes quieran postularse.

Cuánto financiará el IPV

La nueva operatoria tendrá otra diferencia importante respecto del esquema que funcionaba anteriormente. El proyecto contempla que el IPV pueda financiar hasta el 100% de la construcción de una vivienda de hasta 70 metros cuadrados.

El monto continúa actualizándose y todavía no fue establecido oficialmente. Las estimaciones preliminares mencionadas por el organismo rondan los $98 millones por vivienda, aunque la cifra definitiva se conocerá cuando sea aprobada la resolución.

La intención oficial es habilitar la operatoria antes de finalizar el año. Hasta entonces, quienes estén interesados deberán esperar que el IPV publique la convocatoria y habilite el enlace de inscripción a través de Ciudadano Digital.