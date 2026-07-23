Irá a juicio el hombre que violó y prostituía a una menor de edad

La causa penal contra José Alberto Furnari, un hombre de 72 años acusado por someter sexualmente y explotar comercialmente a una adolescente, ingresó a su etapa decisiva tras la confirmación del debate oral. La decisión de avanzar a la instancia de juzgamiento fue dictada el 22 de julio por el juez de Garantías Eugenio Maximiliano Barbera, a partir del requerimiento presentado por la fiscal Adriana Ginestar, integrante de la UFI CAVIG.

En el proceso interviene como abogado defensor Jorge Olivera Legleu. Los delitos atribuidos al procesado comprenden abuso sexual con acceso carnal y promoción de la prostitución agravada por la minoría de edad, encuadrados bajo la figura de concurso real, marco por el cual la fiscalía solicita una pena de 12 años de encierro efectivo.

El expediente judicial detalla que los hechos investigados se iniciaron en noviembre de 2020, periodo en el que la víctima tenía 15 años y el imputado 67. La aproximación inicial ocurrió cuando la joven ingresó a realizar labores domésticas en el domicilio del señalado, ubicado en el departamento de Rawson, motivada por la situación de vulnerabilidad económica de su grupo familiar. En ese contexto, a la semana de haber comenzado las tareas, el hombre le prometió que "no le faltaría nada" y le ofreció asistencia con alimentos, indumentaria y calzado con la condición de mantener encuentros sexuales.

Las agresiones continuaron de forma periódica. Según consta en las actuaciones instruidas por el Ministerio Público Fiscal, el hombre fotografió a la menor sin ropa mientras dormía para utilizar ese material en maniobras de intimidación, advirtiéndole que golpearía a sus allegados si revelaba lo sucedido.

Posteriormente, entre los meses de mayo y junio de 2021, cuando la damnificada contaba con 16 años, la conducta delictiva sumó la participación de terceros. El imputado trasladaba a la joven en su vehículo hasta inmediaciones de una planta industrial en Rawson, donde era transbordada a los automóviles de tres conocidos para ser llevada a un establecimiento hotelero. Por estas prácticas las personas abonaban sumas de dinero, de las cuales el procesado retenía tres cuartas partes al momento del retorno.

La secuencia de agresiones se interrumpió de forma temporal entre fines de 2021 y comienzos de 2022, cuando la joven se distanció del sujeto al quedar embarazada de su pareja. Sin embargo, en septiembre de 2024, alcanzados los 19 años de edad por parte de la víctima, el implicado reanudó el contacto ofreciendo la provisión de pañales para el hijo de la joven a cambio de retomar las relaciones sexuales.

Al momento de ese nuevo acercamiento, el sujeto se encontraba bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su residencia de Rawson. Sobre él pesaba una condena impuesta en octubre de 2023 consistente en 6 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal y producción de imágenes de explotación infantil en perjuicio de una niña de 14 años. La víctima continuó sufriendo sometimientos en el domicilio donde el hombre cumplía la pena hasta mediados de febrero de 2025, fecha en la que interrumpió el vínculo y formalizó la denuncia ante la UFI CAVIG.