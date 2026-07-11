Irán aseguró este sábado que no retomará las negociaciones con Estados Unidos mientras Washington no modifique su postura y cumpla con los compromisos asumidos en el memorándum de entendimiento firmado para poner fin al conflicto entre ambos países. La definición fue difundida por la agencia semioficial Fars, que además desmintió versiones periodísticas sobre un supuesto pedido iraní para reanudar el diálogo.

De acuerdo con una fuente cercana al equipo negociador iraní citada por ese medio, cualquier instancia de negociación dependerá del cumplimiento efectivo del acuerdo de paz alcanzado entre ambas partes. Entre las condiciones planteadas figuran el cese definitivo de las hostilidades, la garantía de una retirada israelí del Líbano y la resolución de cuestiones vinculadas con la navegación en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el comercio mundial de petróleo.

Mientras persiste la tensión diplomática, los medios oficiales iraníes difundieron un mensaje atribuido al líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien reclamó represalias por la muerte de su antecesor, Ali Jamenei, y de otras personas fallecidas durante los enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.

En el escrito, Jamenei sostuvo que la sociedad iraní exige justicia y afirmó que quienes considera responsables de esos hechos deberán responder por sus acciones. El mensaje fue interpretado como una nueva señal del endurecimiento de la postura iraní frente a Washington y Tel Aviv.

Según la cronología difundida por las autoridades iraníes, Ali Jamenei murió a fines de febrero durante los primeros ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. Sus funerales se realizaron en Irán e Irak y fue sepultado el viernes en la ciudad de Mashhad, en el noreste del país.

La escalada del conflicto tuvo su origen en junio de 2025, cuando Israel lanzó una ofensiva sobre instalaciones nucleares y militares iraníes, desencadenando una guerra que se prolongó durante doce días y que posteriormente incluyó bombardeos estadounidenses contra las principales plantas nucleares de Irán.

Meses más tarde, nuevos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel alcanzaron Teherán y otras ciudades iraníes. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región y reforzó el control sobre el estrecho de Ormuz, restringiendo el paso de embarcaciones vinculadas con ambos países.

A mediados de junio de este año, Washington y Teherán firmaron un memorándum de entendimiento con el propósito de poner fin a las hostilidades en distintos frentes, incluido el conflicto en Líbano. Sin embargo, el acuerdo no logró consolidar una tregua duradera.

En los últimos días, ambas partes volvieron a intercambiar ataques. Estados Unidos lanzó nuevas ofensivas sobre objetivos iraníes, mientras que Irán respondió con operaciones contra instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo, manteniendo elevada la tensión en Medio Oriente y alejando, por ahora, cualquier posibilidad de una negociación directa.