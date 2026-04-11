Irán y Estados Unidos iniciaron este sábado una ronda de negociaciones en Islamabad, Pakistán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita frenar la guerra en Medio Oriente y avanzar hacia un alto el fuego duradero. El encuentro marca un punto clave en el conflicto tras semanas de enfrentamientos y miles de víctimas.

Las conversaciones comenzaron con la llegada de delegaciones de alto nivel de ambos países, encabezadas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el titular del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en un contexto de máxima tensión pero también de expectativa internacional.

El diálogo se desarrolla con mediación del gobierno de Pakistán y está enfocado en temas centrales como el cese definitivo de hostilidades, el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

Según coinciden analistas y fuentes diplomáticas, se trata de una instancia “decisiva” o de “todo o nada”, ya que el resultado de estas negociaciones podría definir el rumbo del conflicto en la región.

El proceso, sin embargo, está atravesado por una fuerte desconfianza entre las partes. Irán exige garantías como el levantamiento de sanciones y condiciones previas vinculadas a otros escenarios del conflicto, mientras que Estados Unidos insiste en limitar el desarrollo nuclear iraní y asegurar estabilidad regional.

Las negociaciones llegan luego de un frágil alto el fuego y en medio de un escenario complejo, con impacto directo en la economía global, el precio de la energía y la seguridad internacional.

Por ahora, las conversaciones continúan en desarrollo y bajo estrictas medidas de seguridad, con la expectativa de que puedan derivar en un acuerdo que ponga fin a una de las crisis más graves del año.