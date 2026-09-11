Irán y los seis países que integran el Consejo de Cooperación del Golfo avanzarán el lunes en una negociación para garantizar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. El encuentro tendrá lugar en Salalah, Omán, por iniciativa del gobierno omaní y en medio de las tensiones que atraviesan Medio Oriente.

Participarán los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán junto al canciller iraní. El objetivo será conseguir respaldo para un acuerdo temporal que permita administrar el tráfico marítimo y reducir las restricciones sobre una vía clave para las exportaciones energéticas mundiales.

El esquema que analiza la región

La propuesta contempla que los barcos puedan ingresar al Golfo atravesando aguas territoriales iraníes y salir por aguas de Omán. Teherán y Mascate negocian desde hace semanas los términos de un entendimiento, aunque todavía existen diferencias sobre las condiciones para una reapertura completa.

Un acuerdo regional no garantizaría por sí solo la normalización total del tránsito por Ormuz. Según diplomáticos citados por el Financial Times, la reapertura integral también dependerá de que Estados Unidos e Irán puedan avanzar en sus propias negociaciones.

El petróleo sigue bajo presión

La posibilidad de un acuerdo ya tuvo impacto en los mercados internacionales. El crudo Brent se mantiene por encima de los US$100 por barril y durante esta semana llegó a superar los US$109 ante las interrupciones provocadas por el conflicto.

La situación también está condicionada por el estrecho de Bab el-Mandeb, donde los hutíes respaldados por Irán incrementaron su presencia y volvieron a amenazar el tráfico marítimo. Por eso, una eventual reapertura de Ormuz podría ser clave para reducir el riesgo de una crisis energética más amplia.

Un acuerdo con impacto global

La reunión de Salalah será relevante porque reunirá a Irán con los seis integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo en medio de un conflicto que alteró las rutas comerciales y energéticas de la región. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y los demás países buscan recuperar previsibilidad para sus exportaciones, aunque también pretenden evitar que el acuerdo implique reconocer una posición permanente de Irán sobre el estrecho.

La apuesta inicial es alcanzar un acuerdo transitorio que permita recuperar el movimiento de buques mientras continúan las conversaciones entre Washington y Teherán. Los mercados seguirán de cerca el resultado por su posible impacto sobre el petróleo, los combustibles y la inflación global.