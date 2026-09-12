Irán y Omán alcanzaron un acuerdo sobre las características de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, según informó la agencia iraní Tasnim. El entendimiento forma parte de las negociaciones que ambos países mantienen para establecer un mecanismo de tránsito marítimo seguro.

El estrecho de Ormuz es una de las principales vías marítimas para el transporte de hidrocarburos y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico.

Definieron aspectos técnicos

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, había señalado que ambos gobiernos ya habían acordado los parámetros técnicos y geográficos de la nueva ruta.

El objetivo incluye establecer mecanismos destinados a garantizar la seguridad del tráfico marítimo, proteger el medio ambiente y combatir delitos vinculados con la navegación.

El acuerdo se enmarca en las tensiones que rodean al estratégico paso marítimo y en las negociaciones que Teherán y Mascate mantienen para establecer nuevas condiciones de tránsito.

Una vía estratégica

El estrecho de Ormuz tiene una importancia central para el comercio energético internacional. Por sus aguas circula una parte significativa del petróleo que llega a los mercados mundiales, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento puede generar preocupación en el mercado energético.

En septiembre, Irán informó además que las negociaciones con Omán habían llegado a una etapa final y que el entendimiento sobre rutas seguras de navegación sería registrado ante la Organización Marítima Internacional.

El acuerdo entre ambos países representa así un nuevo paso para intentar establecer un esquema de navegación en una zona considerada estratégica para el comercio mundial.