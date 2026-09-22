Isack Hadjar regresará a la Fórmula 1 con Red Bull durante el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto francés volverá al auto número 6 después de recuperarse de una lesión en la muñeca izquierda.

Hadjar se había fracturado la muñeca durante el receso de verano mientras practicaba boxeo. La lesión lo obligó a perderse los Grandes Premios de Zandvoort, Monza y Madrid.

El reemplazo durante su ausencia

Durante las tres carreras en las que Hadjar estuvo fuera, su lugar fue ocupado por Liam Lawson. El piloto neozelandés había sumado 14 puntos con Red Bull, gracias a un séptimo puesto en Países Bajos y un sexto lugar en Madrid.

Lawson regresará ahora a Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda, piloto reserva de la organización, había ocupado su lugar en esa escudería durante este período.

Red Bull confirmó su regreso

Desde Red Bull destacaron la recuperación de Hadjar y confirmaron que regresará a la actividad este jueves en el Circuito de Bakú. El equipo también agradeció a Lawson por su trabajo durante las tres carreras en las que debió reemplazar al francés.

Hadjar había sumado 71 puntos durante los primeros 11 Grandes Premios de la temporada 2026. Con su regreso, todavía quedan nueve fechas para completar el calendario de la Fórmula 1.