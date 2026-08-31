Ischigualasto sumó carteles y vigilancia para proteger la zona donde cayó el helicóptero

El Parque Provincial Ischigualasto reforzó la vigilancia en el sector donde hace un mes ocurrió el accidente aéreo que dejó siete personas fallecidas, luego de detectar a dos motociclistas dentro de la denominada zona intangible. El área, ubicada en inmediaciones de la Quebrada de La Chilca, en Valle Fértil, tiene acceso restringido y está destinada a la máxima preservación del patrimonio natural.

La situación fue advertida durante controles realizados en las inmediaciones del lugar de la tragedia. Según confirmó el coordinador del parque, Juan Pablo Teja, los motociclistas fueron detectados dentro del área de acceso prohibido, por lo que las autoridades resolvieron profundizar las medidas de vigilancia y señalización.

Como parte de ese refuerzo, la administración de Ischigualasto colocó cinco nuevos carteles en distintos puntos de los límites de la zona intangible. La nueva señalización fue instalada aproximadamente a 12 kilómetros del sitio donde cayó el helicóptero, con el objetivo de hacer más visible la prohibición y evitar que visitantes ingresen accidentalmente o de manera deliberada.

El sector donde se produjo el accidente forma parte de un área de máxima preservación. Por ese motivo, el ingreso del público en general está prohibido y solamente se permite el acceso para actividades específicas, como investigaciones científicas o patrullajes debidamente autorizados.

Además de los controles internos, Gendarmería Nacional realiza patrullajes en los límites externos del parque, mientras que los guardaparques tienen a su cargo la vigilancia dentro del área protegida. De esta manera, las autoridades buscan cubrir los distintos accesos y caminos que podrían ser utilizados para ingresar al sector restringido.

Desde la administración del parque remarcaron que quienes sean encontrados dentro de la zona intangible serán considerados infractores y podrán recibir las sanciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido por el Código de Faltas.

Una zona de máxima preservación

El endurecimiento de los controles se da a poco más de un mes del accidente del helicóptero ocurrido en el sector de Los Arrieros, en el norte del Parque Provincial Ischigualasto. La tragedia provocó la muerte de siete personas y generó un amplio operativo de rescate y posteriormente distintas acciones de homenaje en memoria de las víctimas.

El lugar, además, tiene un valor ambiental y científico particular. Ischigualasto fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y cuenta con sectores en los que las restricciones de circulación buscan preservar tanto el patrimonio geológico como los ambientes naturales.

En ese contexto, las autoridades también pretenden evitar el ingreso de personas atraídas específicamente por el sitio de la tragedia. El objetivo es impedir lo que desde la administración identifican como “turismo morboso”, además de garantizar el respeto por el área protegida y por la memoria de las personas fallecidas.