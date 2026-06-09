La Selección Argentina se encuentra ante las puertas de su último examen futbolístico previo al debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Del otro lado del campo de juego estará Islandia, un rival con un historial corto pero sumamente significativo para las aspiraciones nacionales y que llega a este compromiso con la clara premisa de ajustar sus piezas tras un reciente tropiezo internacional. Este martes, desde las 21.30, se ven las caras en Alabama.

A pesar de no haber logrado la clasificación a la máxima cita ecuménica de este año en Norteamérica, el combinado europeo se tomó este cierre de temporada con máxima seriedad para continuar su proceso de recambio y consolidación. En su última presentación de carácter amistoso, el conjunto nórdico viene de caer por 1 a 0 frente a Japón, en un encuentro muy físico donde mereció un poco más pero pagó cara la falta de efectividad de cara al arco rival.

Con el antecedente de Rusia en la memoria

La escuadra comandada técnicamente por el estratega Arnar Gunnlaugsson sabe perfectamente lo que significa plantarse de igual a igual frente a las potencias y sueña con dar el golpe de la jornada en el imponente Jordan-Hare Stadium. El antecedente inmediato que agiganta la ilusión de los europeos es el recordado cruce de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, noche en la que Islandia sorprendió al planeta entero al rescatar un histórico empate 1 a 1 ante el seleccionado argentino en Moscú, partido en el que incluso le contuvieron un penal a Lionel Messi.

Para intentar frenar el poderío de los campeones del mundo y arruinarles la despedida previa al viaje a Kansas, el entrenador islandés no se guardará nada y pondrá en cancha lo mejor que tiene disponible en su plantilla. El once inicial apostará fuertemente al bloque defensivo, la presión alta y la velocidad para lastimar de contraataque.

La formación de Islandia

De no mediar imprevistos de último momento, la probable formación de Islandia para chocar contra la Scaloneta estará integrada por Hakón Valdimarsson en el arco; una línea defensiva con Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson y Dagur Thórhallsson; en la mitad de la cancha se pararán Stefán Thordarson, Kristian Hlynsson, Andri Baldursson y Gísli Thórdarson; mientras que en la faz ofensiva atacarán Mikael Ellertsson junto a Brynjólfur Willumsson.

Con este panorama, los vikingos saltarán al césped natural de Alabama decididos a demostrar que siguen siendo un escollo sumamente duro de roer para cualquier potencia.