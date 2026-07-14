La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra tendrá a Ismail Elfath como árbitro principal. El estadounidense fue designado por la FIFA para el partido que se jugará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Elfath, de 44 años, nació en Casablanca, Marruecos, y emigró a Estados Unidos cuando tenía 18 años para estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas, en Austin. Sin embargo, nunca se alejó del fútbol: dejó de jugar para formarse como árbitro y terminó construyendo una carrera que lo convirtió en uno de los jueces más importantes de la Concacaf. En 2001 obtuvo la ciudadanía estadounidense y desde 2016 integra la nómina de árbitros internacionales de la FIFA.

El juez cuenta con más de 268 partidos internacionales dirigidos y atraviesa su segunda experiencia mundialista, luego de haber participado en Qatar 2022. En aquella Copa del Mundo arbitró los encuentros Portugal-Ghana, Camerún-Brasil y Japón-Croacia, por los octavos de final. Además, fue designado como cuarto árbitro en la final que la Selección Argentina le ganó a Francia por penales para consagrarse campeona del mundo.

A lo largo de su trayectoria también impartió justicia en la Copa América, la Copa Oro, los Juegos Olímpicos, el Mundial Sub-20, el Mundial de Clubes y la Major League Soccer (MLS), donde desarrolló gran parte de su carrera.

Su recorrido en el Mundial 2026

En la actual Copa del Mundo ya dirigió tres partidos antes de recibir la designación para una de las semifinales.

Debutó el 14 de junio en el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, compromiso en el que mostró tres tarjetas amarillas.

Su segunda presentación fue en el triunfo 1-0 de España sobre Uruguay, por la fase de grupos. Allí expulsó al uruguayo Agustín Canobbio tras revisar la acción en el VAR. Ese encuentro también dejó otra jugada polémica: Rodrigo Bentancur fue amonestado por una dura infracción sobre Iñaki Williams, decisión que generó cuestionamientos posteriores.

El tercer partido que arbitró fue el cruce entre Brasil y Noruega por los octavos de final. En ese compromiso sancionó dos penales para el conjunto brasileño. El primero llegó luego de una revisión del VAR, que corrigió su decisión inicial tras una infracción de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. A pesar de ello, Brasil cayó 2-1 y quedó eliminado.

Los números reflejan un árbitro de criterio estricto. A lo largo de su carrera mostró 1.032 tarjetas amarillas, con un promedio de 3,85 por partido, y expulsó a 69 futbolistas entre rojas directas y dobles amonestaciones.

El antecedente con Argentina y Lionel Messi

El partido en Atlanta será el primero de Elfath como árbitro de la Selección Argentina Mayor. Sin embargo, registra un antecedente con el fútbol argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021. Allí dirigió el empate 1-1 entre la Selección Argentina Sub-23 y España, resultado que dejó al equipo conducido por Fernando Batista sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. En aquel encuentro fueron titulares Facundo Medina y Alexis Mac Allister, quienes integran el plantel actual de la Albiceleste.

Más allá de ese compromiso, nunca arbitró a la Selección Argentina en la máxima categoría ni en las Eliminatorias Sudamericanas, competencia reservada para jueces de la Conmebol.

Sí tiene un antecedente con Lionel Messi a nivel de clubes. Fue el árbitro de la final de la Leagues Cup 2023, en la que Inter Miami se consagró campeón tras vencer por penales a Nashville, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Para la semifinal entre Argentina e Inglaterra estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.