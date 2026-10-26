La "diplomacia de algoritmos" de la Casa Rosada colisionó de forma directa con la rigidez de las relaciones internacionales. El presidente Javier Milei celebró a través de su cuenta de X —con la consigna "MAGA!"— la portada del diario británico The Telegraph, que aseguraba que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había ordenado a su diplomacia apoyar el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Sin embargo, la Cancillería israelí y su embajador en Londres desarticularon tajantemente la versión, calificándola de falsa. El festejo oficial del mandatario argentino duró lo que tardó en verificarse la información en Jerusalén.

En vísperas de las elecciones legislativas israelíes, fuentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y el propio embajador en Londres, Alex Gandler, sepultaron la primicia británica: “El informe es falso. No ha habido ningún cambio en nuestra posición sobre este tema” y “Niego categóricamente este alegato. No existe esa directiva”, sentenciaron.

Papelón geopolítico

La crónica del medio conservador británico buscó interpretar como un cambio de Estado lo que en realidad reflejaba un pase de facturas político entre el gobierno de Netanyahu y la administración laborista de Downing Street.

Ante las sanciones impuestas por el Reino Unido a colonos israelíes en Cisjordania, los cuestionamientos por la crisis en Gaza y la presión por el reconocimiento del Estado palestino, la diplomacia israelí utilizó la causa Malvinas como un dardo retórico para incomodar a Londres.

Esta maniobra se enmarca en antecedentes como los reclamos de negociaciones directas formulados en la ONU por el embajador Danny Danon y el exabrupto en redes del hijo del premier, Yair Netanyahu. No obstante, al igual que los movimientos de Donald Trump con la OTAN, el gobierno israelí jamás contempló reconocer la soberanía argentina, sino presionar temporalmente al Foreign Office.

El negocio intocable de Navitas

La contundencia de Tel Aviv dejó en evidencia los límites pragmáticos del vínculo con Buenos Aires, ratificando que Israel no tiene la menor intención de comprometer los intereses comerciales y energéticos de Navitas Petroleum, la corporación que lidera la extracción de crudo en la Cuenca Malvinas Norte.

Pese a las gestiones del embajador Axel Wahnish por los vuelos de El Al, el canciller israelí Gideon Sa'ar blindó la postura oficial: aunque la catalogó de empresa privada ajena al Estado, lamentó el malestar y abogó por una resolución pacífica mediante el diálogo, lavándose las manos sobre el carácter ilícito de la explotación hidrocarburífera.

Esta coartada corporativa es la misma que la República Argentina impugnó de raíz en su presentación formal del pasado 13 de octubre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo.

Con la firma del embajador Mario Oyarzábal, el Estado nacional demostró documentalmente que Navitas —socia de la británica Rockhopper— proyecta extraer 180.000 barriles diarios de crudo, violando la Ley 26.659 y desafiando los fallos de no innovar ante una catástrofe ambiental potencial.

El tropiezo diplomático advierte sobre los riesgos de confundir afinidades ideológicas de coyuntura con giros geoestratégicos de fondo, dejando en evidencia las limitaciones de la estrategia exterior libertaria frente a aliados como Washington y Jerusalén.

De cara a las audiencias orales del 10 y 11 de noviembre en Hamburgo ante los 21 magistrados del Tribunal del Mar, el episodio confirma que la soberanía se defiende con rigor técnico jurídico y bloqueo logístico, y no con ilusiones infundadas.