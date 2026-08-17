Un matrimonio de origen rumano vivió una dramática situación durante un viaje por el norte de Italia. La pareja recorrió alrededor de 100 kilómetros por la autopista A21, entre Turín y Piacenza, sin darse cuenta de que su hijo, de 31 años, había muerto en el asiento trasero del vehículo.

El hombre viajaba detrás de sus padres, mientras su padre conducía y su madre ocupaba el asiento del acompañante. Según las primeras pericias, habría sufrido un infarto durante el trayecto y no llegó a pedir ayuda.

En un primer momento, el silencio del joven no despertó sospechas porque sus padres pensaron que estaba durmiendo. Sin embargo, después de varios kilómetros intentaron hablarle y no obtuvieron respuesta.

Se detuvieron en la banquina y descubrieron la tragedia

Ante la preocupación, el matrimonio decidió detener el vehículo en la banquina. Fue entonces cuando tocaron y sacudieron a su hijo y descubrieron que había perdido el conocimiento y no tenía pulso.

Los padres llamaron al servicio de emergencias 112. Un médico llegó hasta el lugar, pero constató que el hombre ya había fallecido. Según el relato de sus padres, sus últimas palabras habían sido pronunciadas aproximadamente 100 kilómetros antes.

La familia también informó que el joven tenía problemas cardíacos leves, un antecedente que ahora es considerado por los investigadores para determinar qué ocurrió durante el viaje.

La investigación

El episodio ocurrió cerca de Voghera, en la provincia de Pavía, región de Lombardía. Las primeras conclusiones apuntan a que el hombre murió como consecuencia de un infarto, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del fallecimiento.