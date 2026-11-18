El coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, rompió el silencio después del fuerte enfrentamiento que protagonizó este martes con el juez de Garantías Federico Rodríguez, durante una audiencia por el siniestro vial que involucra a Fabricio Gioja y Elías Peze López. El funcionario judicial cuestionó que el magistrado le pidiera explicaciones sobre decisiones internas del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que ese tipo de intervenciones exceden las facultades de un juez de Garantías.

En diálogo con la prensa, Grassi reconoció que se retiró sorprendido de la audiencia y cuestionó desde el comienzo la convocatoria que recibió. "Primero, que un juez cite a un fiscal consideramos que es totalmente algo fuera de lugar", manifestó.

El coordinador explicó que la audiencia tenía como único objetivo resolver el pedido de prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), una instancia que, según indicó, habitualmente se resuelve en pocos minutos cuando existe acuerdo entre las partes. En este caso, tanto la defensa de Gioja como la querella y la Fiscalía estaban de acuerdo con extender el plazo de investigación.

"Son audiencias que duran 10 minutos. Acá esta es la cuarta o quinta audiencia que se está celebrando porque el juez está pidiendo razones de algo que no puede pedir", cuestionó.

Para Grassi, el magistrado no tiene facultades para involucrarse en los dictámenes que emite el Ministerio Público Fiscal, ya que se trata de decisiones que corresponden exclusivamente a ese organismo. Incluso consideró que el interrogatorio al que fue sometido durante la audiencia "roza la injerencia indebida en las competencias del Ministerio Público".

En ese sentido, insistió en que un dictamen fiscal no constituye una prueba que deba ser debatida en una audiencia de este tipo. "Un juez no puede citar a un fiscal. Esto no es un juicio. El fiscal no es un testigo", sostuvo.

Por qué intervino Grassi y no Ginsberg

Otro de los puntos que surgió durante la audiencia fue la intervención del propio Grassi en una decisión anterior de la causa y el motivo por el que el expediente quedó posteriormente en manos del fiscal Roberto Ginsberg.

Al respecto, el coordinador explicó que su participación se produjo cuando debió revisar una resolución del entonces fiscal Sebastián Gómez, quien había dispuesto aplicar un criterio de oportunidad a favor de Gioja. Esa decisión fue cuestionada por la querella, que representa a Peze, y Grassi resolvió dejarla sin efecto.

Según recordó, el planteo estaba relacionado con la posibilidad de considerar afianzada la reparación del daño mediante una compañía aseguradora. Sin embargo, la querella presentó documentación que daba cuenta de que la empresa no iba a cubrir los daños derivados del accidente.

"Un fiscal emitió una opinión, la parte querellante se opuso, dio su fundamento y yo revertí ese dictamen. Y le pasé la causa a otro fiscal, en este caso, Ginsberg", explicó.

Grassi también justificó ese mecanismo de distribución de expedientes dentro de la UFI. Señaló que los fiscales coordinadores pueden reasignar investigaciones cuando un funcionario ya intervino y emitió una opinión sobre determinado asunto o cuando tiene una carga de trabajo que dificulta continuar con otra investigación.

De todos modos, aclaró que actualmente no está a cargo de la causa y que desconoce en detalle las medidas que viene desarrollando Ginsberg.

La prórroga y la definición del viernes

Respecto del pedido que originó la audiencia, Grassi explicó que el plazo de ocho meses de investigación que se había establecido en febrero ya estaba vencido y que Fiscalía solicitó cuatro meses adicionales para producir medidas de prueba que pretende la querella.

El coordinador recordó que la legislación contempla un plazo máximo de un año, con posibilidad de extenderlo por otro período similar. En este caso, el pedido apunta a completar los cuatro meses que restan para alcanzar ese primer año.

"Han venido a pedir una prórroga por esos meses que faltan porque la querella quiere cierto tipo de prueba y no había ni siquiera objeción de la defensa", señaló.

También sostuvo que, si el juez no concede la extensión, la investigación deberá avanzar hacia alguna de las dos alternativas previstas por el procedimiento: la presentación de una acusación o el sobreseimiento, según corresponda.

La discusión de este martes terminó con un cuarto intermedio dispuesto por Rodríguez. El magistrado deberá retomar la audiencia este viernes 20 de noviembre, a las 12, cuando se expedirá sobre el pedido de cuatro meses adicionales solicitado por la Fiscalía.

DIARIO HUARPE consultó al juez Federico Rodríguez si deseaba realizar alguna declaración sobre el fuerte intercambio que mantuvo con Grassi durante la audiencia. El magistrado prefirió no hacer declaraciones por el momento y esperar hasta que se retome el cuarto intermedio del viernes para avanzar con la resolución del planteo.