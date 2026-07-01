La operadora Glencore confirmó una serie de cambios en su estructura institucional que incluyen una incorporación con fuerte impacto en San Juan. La compañía anunció la llegada de Iván Grgic como nuevo gerente de Asuntos Públicos para El Pachón, uno de los principales proyectos de cobre de la provincia. La designación marca además su salida de Vicuña, donde hasta ahora mantenía un rol activo en representación de la empresa.

Tras salir de la Cámara Minera, Grgic desembarca en El Pachón. Foto: (DIARIO HUARPE)

El movimiento no pasa desapercibido dentro del sector minero sanjuanino. Grgic fue durante los últimos años una de las principales caras visibles de Vicuña en la provincia y también presidió la Cámara Minera de San Juan. Sin embargo, en abril de este año la compañía decidió elevar su nivel de representación institucional y designó al country director para Argentina, José Luis Morea, como nuevo presidente de la entidad empresaria, en reemplazo del propio Grgic.

En aquel momento, desde la Cámara explicaron que Vicuña había resuelto que la representación institucional quedara en manos de su máxima autoridad en el país, una decisión interpretada en el sector como una señal del peso que adquirió el proyecto cuprífero en la etapa de definiciones que atraviesa.

Pese a haber dejado la presidencia de la Cámara, Grgic continuó vinculado públicamente a Vicuña y participó en actividades institucionales de la compañía durante los últimos meses. De hecho, hace cinco días copartió en su perfil de Linkedin contenido relacionado a Vicuña y hace dos días reposteó una publicación de Glencore. Su salida no había sido comunicada formalmente hasta la confirmación de su incorporación a Glencore. Su desembarco en El Pachón lo devuelve a un rol central en la relación con comunidades, proveedores, cámaras empresarias y organismos públicos en una etapa clave para el proyecto sanjuanino.

El cambio se produce además en un contexto de reconfiguración de los equipos institucionales de Vicuña. En marzo, la empresa incorporó a Marcelo Agulles como responsable de Comunicación, tras una extensa trayectoria de más de 15 años en Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo. La llegada de Agulles fue interpretada como una apuesta de la compañía por fortalecer su estrategia comunicacional y su posicionamiento en San Juan.

Junto con la incorporación de Grgic, Glencore también informó el nombramiento de José Ignacio Alioto como responsable de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa para las operaciones argentinas del grupo. Desde Buenos Aires, tendrá a su cargo la estrategia institucional vinculada tanto al proyecto El Pachón, en San Juan, como a MARA, en Catamarca.

La designación de Grgic representa así uno de los movimientos ejecutivos más relevantes del año dentro de la minería sanjuanina, al trasladar a uno de los principales referentes institucionales de Vicuña hacia la estructura local de uno de los proyectos de cobre más importantes que busca avanzar en la provincia.