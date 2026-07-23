La cuenta regresiva ha comenzado en el departamento de Jáchal para recibir una de sus celebraciones más emblemáticas y queridas por la comunidad local. La edición 2026 de la Fiesta del Escudo ya tiene sus coordenadas definidas y confirmadas: se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio en la pintoresca localidad de La Falda. Organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Jáchal y el Grupo La Faldeñita, esta festividad promete ser un punto de encuentro ineludible para quienes deseen sumergirse en la cultura, la música y las tradiciones más profundas del norte sanjuanino.

El epicentro de la jornada festiva será un predio estratégicamente ubicado al costado de la Ruta 491, donde a partir de las 13:00 horas comenzarán a sonar los primeros acordes y se habilitará el ingreso al público. La organización ha hecho especial hincapié en que se trata de un evento con entrada libre y gratuita, una decisión orientada a facilitar que todas las familias de la zona, así como los visitantes de otros departamentos y turistas, puedan participar sin restricciones de este festejo popular que busca mantener vivo el espíritu festivo de la comunidad.

Una cartelera artística de primer nivel

Para esta nueva edición, se ha diseñado una programación artística que destaca por su variedad y calidad, poniendo en valor el talento de los intérpretes locales. El escenario principal contará con la actuación estelar del Dúo Páez Brizuela, Los Lucero de Jáchal, Melteki, los Hermanos Godoy y Ramón Cabanay. Estos artistas serán los encargados de ponerle banda sonora a la tarde, con repertorios que recorren el cancionero tradicional y nuevas expresiones de nuestra tierra.

Además de la propuesta musical, el baile tendrá un lugar preponderante con la presentación del Ballet Municipal "Luis Tello", cuyos integrantes aportarán el despliegue coreográfico y el color de las danzas típicas. Toda la jornada estará bajo la conducción de Javier Llanos, quien será el responsable de animar el encuentro y guiar a los asistentes a través de cada una de las presentaciones.

Tradición y encuentro en familia

La Fiesta del Escudo no es solo un espectáculo artístico, sino una verdadera reafirmación de la identidad jachallera. Desde la Municipalidad de Jáchal han extendido una invitación abierta a toda la comunidad para ser parte de este evento que celebra las raíces del departamento. La consigna es sencilla y profundamente arraigada en las costumbres locales: "Trae el mate, reunite con la familia y los amigos y viví una nueva edición de esta gran fiesta popular".

El valor cultural de este evento radica en su capacidad para reunir a cientos de personas año tras año en un ambiente de sana convivencia y orgullo por las tradiciones compartidas. La Falda se prepara así para ser, una vez más, el escenario de un domingo diferente, donde el encuentro y la música serán los protagonistas principales de una jornada que promete quedar grabada en la memoria de los asistentes.

La realización de esta fiesta popular es posible gracias al trabajo colaborativo entre las instituciones gubernamentales y el Grupo La Faldeñita, quienes trabajan intensamente para asegurar que cada detalle, desde el escenario hasta la seguridad en la Ruta 491, esté a la altura de las expectativas de los vecinos de Jáchal. Se espera que, como en ediciones anteriores, la respuesta del público sea masiva, consolidando a la Fiesta del Escudo como uno de los hitos más importantes del calendario cultural invernal en la provincia de San Juan.