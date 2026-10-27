La Fiesta Nacional de la Tradición ya tiene definida su programación artística para los días 7, 13 y 14 de noviembre en Jáchal. Soledad Pastorutti, Sergio Galleguillo, Christian Herrera y Las Voces de Orán encabezan la 65ª edición, que comenzará en la Plaza General San Martín y tendrá sus dos noches centrales en el Anfiteatro Buenaventura Luna.

El sábado 7 la entrada será libre y gratuita, mientras que el viernes 13 y el sábado 14 habrá entradas generales desde $10.000 y $20.000, respectivamente. Según la agenda municipal, las actividades comenzarán a partir de las 18 en las tres jornadas.

Además de los recitales, la celebración incluirá desfiles gauchos, la elección de la Paisana Nacional de la Tradición y la tradicional escenificación del Fogón de los Arrieros. La programación combinará artistas nacionales con músicos, academias y ballets sanjuaninos.

Sábado 7 de noviembre con Las Voces de Orán

La apertura será en la Plaza General San Martín, donde se realizará el ingreso del patrono San José, el desfile de agrupaciones gauchas, la presentación de carros antiguos y la coronación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición.

La Academia de Danzas Folklóricas Milagros del Tiempo también participará de la jornada.

En el escenario actuarán Los Cabanay, Kuky Salas, Viajeros, Dúo Páez Brizuela, Carafea, Nico Balmaceda, Julio Zalazar y Los Arrieros Huaqueños. El cierre estará a cargo de Las Voces de Orán.

Viernes 13 con Christian Herrera y Canto 4

La celebración se trasladará al Anfiteatro Buenaventura Luna, con una previa musical encabezada por el Ensamble Instrumental de la UNSJ, la Academia de Danza Moquinera, Cancioneros, el conjunto de danzas Añoranzas y Saypa.

La programación central reunirá al Ballet Folklórico Raíces del Norte, Grupo Raíces, Leyla Bustos y Perico Luna, Canto 4, Ballet Jáchal y Periferia Folk.

También subirán al escenario Juanjo Abregú, El Sietecincuenta, Labriegos, Telkara, Lechu García y Dúo Díaz Heredia. Christian Herrera será el encargado de cerrar la primera noche del anfiteatro.

Sábado 14 con Soledad, Galleguillo y el Fogón de los Arrieros

La última jornada tendrá como principales figuras a Soledad Pastorutti y Sergio Galleguillo, dos de los nombres más convocantes de esta edición.

La previa contará con Dani Posse, Los Aballay, Ballet Recuerdos de Mi Tierra y Tres para Cuyo.

Luego actuarán el Ballet Municipal Luis Tello, Takú, Dúo Ruarte Molina, Melteki, Laura Castro, el Instituto Coreográfico Modern Dance y Los Lucero de Jáchal.

Uno de los momentos centrales será la escenificación del Fogón de los Arrieros, una representación que recupera parte de la historia y la identidad cultural del departamento.

Después llegará el turno de Soledad Pastorutti, Hermanos Godoy, Voces del Norte y Agustín González. Sergio Galleguillo tendrá a su cargo el cierre artístico de la 65ª edición.

Cuánto cuestan las entradas para la Fiesta de la Tradición

La apertura del 7 de noviembre será gratuita. Para las noches del 13 y 14, las entradas generales costarán $10.000 y $20.000, mientras que los jubilados podrán ingresar por $6.000 cada jornada.

Los sectores con sillas asignadas tendrán valores desde $15.000 el viernes y $30.000 el sábado. También habrá opciones de mesas y tableros familiares.

Las entradas pueden comprarse en el Edificio Municipal de Jáchal, la Oficina de Turismo y la plataforma Avantti. Además, podrán abonarse en 3 cuotas sin interés con tarjetas de Banco San Juan y Naranja X.