La comunidad de Jáchal despidió este fin de semana con honores al comisario general Rubén Castro, una de las siete víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. Familiares, vecinos, amigos y autoridades participaron de las ceremonias para rendir homenaje a quien dedicó gran parte de su vida al servicio de la seguridad pública.

José Castro fue despedido como héroe en su Jáchal natal.

Las actividades comenzaron el sábado con el recibimiento de sus restos y continuaron el domingo con el sepelio. Durante ambas jornadas se vivieron momentos de profundo dolor y emoción, marcados por el respeto y el reconocimiento hacia el vecino jachallero.

Los actos fueron organizados de manera conjunta por la Municipalidad de Jáchal, la Comisaría 21 y la Parroquia San José. La articulación entre las instituciones permitió brindar un acompañamiento especial a la familia de Castro y a toda la comunidad.

La misa se realizó en la Parroquia San José.

Rubén Castro era ampliamente reconocido en Jáchal por su trayectoria dentro de la Policía de San Juan. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción, tanto entre sus compañeros de trabajo como entre los vecinos que lo conocieron por su compromiso con el servicio público.

Familiares, amigos, autoridades y allegados se reunieron para despedir a Castro.

Desde el municipio destacaron que el homenaje buscó reconocer el legado de quien dedicó su carrera a cuidar a los sanjuaninos. También remarcaron que el acompañamiento institucional fue una forma de expresar gratitud por su vocación y entrega.

La tragedia aérea de Valle Fértil dejó un profundo impacto en toda la provincia y enluta a distintas instituciones del Estado. En ese contexto, Jáchal se unió para despedir a uno de sus hijos con respeto, honores y un emotivo reconocimiento que quedará en la memoria de toda la comunidad.