La Municipalidad de Jáchal desplegó un operativo de asistencia en el puesto El Colorado, ubicado al noroeste de la villa cabecera del departamento, con el objetivo de brindar apoyo a una familia afectada por el temporal invernal y las bajas temperaturas que se registran en la zona.

Asistieron a una familia en el puesto El Colorado por el temporal invernal. (Gentileza)

La intervención se realizó en el marco del Operativo de Invierno y de las acciones preventivas coordinadas ante las condiciones climáticas adversas. El trabajo fue llevado adelante de manera conjunta con Gendarmería Nacional y bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Jáchal, con la participación de distintas áreas municipales.

Durante el operativo, los equipos se trasladaron hasta el paraje para entregar insumos esenciales destinados a reforzar las condiciones de abrigo, alimentación y resguardo de la vivienda, con el fin de mitigar el impacto de las bajas temperaturas.

La asistencia estuvo dirigida especialmente a la familia Tejada, que además recibió un control sanitario integral por parte del personal del Área de Salud de la Dirección de Prevención y Relaciones Institucionales del municipio. El equipo realizó una evaluación preventiva del estado de salud de los integrantes del grupo familiar y garantizó el seguimiento correspondiente.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte del trabajo sostenido que se desarrolla durante la temporada invernal para atender las necesidades de los habitantes de las zonas rurales más alejadas, asegurando el abastecimiento de insumos y la presencia del Estado en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, remarcaron que continuará el acompañamiento a las familias jachalleras que residen en parajes rurales, fortaleciendo la articulación entre los organismos municipales, el COE y las fuerzas nacionales para brindar una respuesta rápida y eficaz frente a las contingencias climáticas.