Las instituciones educativas EPET número uno y Escuela Pampa Vieja de Jáchal modificaron su rutina diaria tras la aparición de mensajes violentos en sus paredes. La medida principal consiste en el reemplazo de las mochilas tradicionales por bolsas transparentes para facilitar el control y prevenir el ingreso de cualquier tipo de arma blanca o de fuego al interior de los edificios.

Esta decisión de seguridad se tomó luego de que en la EPET número uno escribieran "Tiroteo 21-04 Falten" y en la escuela de Pampa Vieja advirtieran sobre una acción violenta mediante el mensaje "Tiroteo el 23-04 No Vengas".

El juez multifuero de la Segunda Circunscripción Eduardo Vega intervino mediante el envío de oficios para activar estos protocolos preventivos ante la alerta de la Policía de San Juan. Aunque el Ministerio Público no participó formalmente según explicó el fiscal Sohar Aballay el magistrado actuó como juez de menores para garantizar la vigilancia sin la suspensión de clases

Hasta el momento la provincia registra 27 escuelas afectadas por este tipo de pintadas intimidatorias lo que motivó la intervención directa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad.

Ante este escenario de alerta el gobernador Marcelo Orrego manifestó que "hay que dialogar mucho con los chicos. Eso es fundamental siempre ya que la familia es el núcleo de toda sociedad".

Los gabinetes técnicos interdisciplinarios permanecen disponibles para brindar acompañamiento socioemocional a las familias y alumnos mientras se intenta identificar a los autores de las amenazas que hasta ahora no han derivado en hechos de violencia física o material.

Fuente: Diario de Cuyo.