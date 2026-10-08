Los aspirantes de Jáchal e Iglesia que participan del concurso para ingresar al Poder Judicial ya tienen fecha y lugar para rendir las próximas evaluaciones. Las pruebas de Dactilografía y Ortografía se realizarán el miércoles 14 y jueves 15 de octubre.

Las evaluaciones tendrán lugar en el Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer, ubicado en Juan de Echegaray 511, en la ciudad de San José de Jáchal, al costado sur del Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal.

Una de las particularidades de esta instancia es que los aspirantes que aprueben Dactilografía pasarán inmediatamente a rendir Ortografía, en el mismo turno.

El Poder Judicial informó además que las personas con discapacidad que se hayan inscripto al concurso y acreditado el Certificado Único de Discapacidad (CUD) también tendrán su evaluación bajo esta modalidad.

Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario asignado y concurrir con su Documento Nacional de Identidad.

El cronograma con los días y horarios asignados a cada aspirante fue publicado por el Poder Judicial de San Juan. Las evaluaciones corresponden a la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia.