La Municipalidad de Jáchal emitió este sábado un comunicado oficial para informar que sigue de cerca la situación generada por el corte del servicio de agua potable que afecta a distintos sectores del departamento. Además, confirmó que el intendente, Matías Espejo, y su equipo de trabajo realizan gestiones para que el suministro se restablezca lo antes posible.

Desde la comuna señalaron que se presentaron los reclamos correspondientes ante Obras Sanitarias (OS), el Gobierno de San Juan y los organismos competentes, con el objetivo de acelerar las medidas necesarias para normalizar el servicio.

El Ejecutivo municipal también indicó que mantiene contacto permanente con las autoridades responsables para conocer la evolución del problema y trasladar las inquietudes planteadas por los vecinos.

En el comunicado, el Municipio pidió a la comunidad mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, con el fin de evitar la circulación de rumores o información no confirmada que pueda generar confusión.

Por último, aseguraron que cualquier novedad sobre la restitución del servicio será comunicada oportunamente por los medios oficiales.