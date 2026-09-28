Jáchal recibió a los integrantes de “Amigos de la Ruta”, quienes llegaron al departamento en el marco del Desafío Ischigualasto. La travesía combina recorrido, encuentro y solidaridad y tuvo como una de sus paradas al departamento.

La delegación arribó durante la tarde y se concentró en la Plaza René Favaloro. Allí se desarrolló un encuentro junto a estudiantes, familias y vecinos de la comunidad.

Hubo entrega de libros en el acto solidario.

Bicicletas y libros para las escuelas

Durante la actividad, los participantes concretaron la entrega de bicicletas destinadas a alumnos de escuelas de zonas rurales. Además, entregaron libros para instituciones educativas del departamento.

El encuentro contó con el acompañamiento del intendente de Jáchal, Dr. Matías Espejo, autoridades municipales y educativas y la comunidad en general. El jefe comunal recibió a los integrantes de la travesía y expresó su agradecimiento por el gesto solidario y por haber elegido Jáchal como una de las paradas.

Un cierre junto a las familias

Como cierre de la jornada, los presentes disfrutaron de un show en vivo. La propuesta permitió generar un espacio de encuentro y celebración junto a las familias que participaron de la actividad.

La visita de los integrantes de “Amigos de la Ruta” continuó durante la mañana siguiente. Los participantes volvieron a concentrarse en la Plaza Departamental General San Martín y compartieron un desayuno en dependencias de la Dirección de Turismo.

El recorrido continuó

Luego del desayuno, los integrantes de la travesía continuaron con el recorrido previsto por el Desafío Ischigualasto. De esta manera, Jáchal formó parte de una nueva jornada de la iniciativa.

La parada permitió unir turismo y aventura con solidaridad, dejando bicicletas y libros para las comunidades educativas rurales. También significó un espacio de encuentro entre los participantes de la travesía y las familias, estudiantes y vecinos de Jáchal.