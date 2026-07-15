La Terminal de Ómnibus de Jáchal cambiará por completo. El municipio llamó a licitación para renovar el edificio, mejorar los espacios utilizados por los pasajeros e incorporar nuevos servicios. La obra demandará una inversión de $450.000.000 y deberá completarse en 100 días.

La remodelación alcanzará tanto el interior como el exterior de la terminal. El plan incluye el recambio de pisos, la renovación de los sanitarios y las aberturas, una reorganización de las boleterías y la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado.

También habrá cambios en uno de los sectores más transitados: la playa utilizada por los colectivos para ingresar, estacionar y salir. Allí se repavimentarán 2.000 metros cuadrados, mientras que los andenes tendrán pisos nuevos, cielorrasos metálicos e iluminación LED.

Más información para los pasajeros

Una de las principales novedades será la incorporación de pantallas que mostrarán los horarios de llegada y salida de los colectivos. La intención es que los pasajeros puedan conocer en el momento si un servicio está demorado o próximo a partir.

La terminal también tendrá conexión Wi-Fi, lugares para cargar teléfonos celulares y terminales de autogestión. Estas mejoras forman parte del modelo de terminal “Smart” presentado por la Municipalidad, aunque su impacto dependerá de los servicios que finalmente sean habilitados.

Un paseo para mostrar productos jachalleros

La obra no estará limitada al movimiento de pasajeros. El proyecto contempla la construcción de un paseo permanente para que artesanos y productores puedan mostrar y vender sus trabajos.

El espacio tendrá una pérgola metálica, sectores recreativos y áreas destinadas a las familias. Además, funcionará un Centro de Informes Turísticos y Productivos para orientar a quienes lleguen a Jáchal y difundir los principales atractivos del departamento.

Cuándo comenzará la obra

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta las 9 del 27 de julio. Dos horas después, a las 11, se realizará la apertura de sobres en el edificio municipal.

El presupuesto oficial es de $450.000.000, con IVA incluido, mientras que el pliego cuesta $4.500.000. Una vez adjudicada la licitación y firmado el contrato, la empresa seleccionada tendrá 100 días corridos para terminar la renovación.