Después de varios años fuera de servicio, la pileta del Camping Municipal El Vivero, en Jáchal, volverá a funcionar. La Municipalidad lanzó una licitación pública con un presupuesto oficial de $515.844.758 para recuperar el espacio, mediante un proyecto que contempla tres piscinas destinadas a actividades deportivas, recreativas e infantiles. La apertura de sobres está prevista para el miércoles 7 de octubre, mientras que la obra tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos desde la puesta en vigencia del contrato.

El intendente Matías Espejo presentó los detalles de la intervención en el propio predio, acompañado por funcionarios y equipos técnicos. La iniciativa, formalizada mediante el Decreto N° 380/26, busca recuperar una instalación cuya puesta en funcionamiento ya figuraba entre los proyectos del departamento hace varios años.

Espejo destacó que esta obra “representa un paso fundamental para recuperar un espacio emblemático del departamento y ponerlo nuevamente al servicio de las familias, los deportistas y los visitantes”.

El intendente Espejo junto al equipo de trabajo en El Vivero.

El Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal de 2018 ya identificaba que la pileta del camping estaba en desuso. En aquel momento se proponía reacondicionarla y convertirla en una piscina climatizada de dimensiones semiolímpicas. Sin embargo, en el informe de seguimiento de 2022, la iniciativa todavía figuraba en etapa de prefactibilidad, sin concretarse.

La recuperación volvió a mencionarse en enero de 2025, cuando Espejo se refirió públicamente a la intención de poner nuevamente en funcionamiento el natatorio. Ahora, el municipio avanzó con un llamado a licitación y un proyecto que modifica la propuesta original.

Qué obras se harán

La nueva intervención contempla tres piscinas diferenciadas: una de mayor profundidad para natación y otras disciplinas deportivas, otra recreativa para uso familiar y una tercera, de menores dimensiones, destinada a los niños.

Para concretarlo, se aprovecharán las estructuras existentes que se encuentren en condiciones y se remodelarán los sectores deteriorados. Entre los trabajos previstos figuran la modificación de la profundidad de los fondos, la instalación de un sistema de llenado y recuperación de agua, nuevas escaleras y protecciones, además de una sala de máquinas para el funcionamiento del complejo.

La obra también incluye un cierre perimetral, mejoras de accesibilidad, sanitarios y dependencias complementarias, junto con el acondicionamiento de los jardines, veredines e iluminación exterior. No obstante, todavía no se precisó si las nuevas instalaciones contarán con climatización, como contemplaba el proyecto original de 2018.

En cuanto al proceso licitatorio, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 9 del miércoles 7 de octubre en la Oficina de Hacienda y Finanzas municipal. La apertura de sobres se realizará dos horas después, a las 11, en el edificio de la Municipalidad de Jáchal, ubicado en calle San Martín 622.

Dato

El presupuesto oficial asciende a $515.844.758.