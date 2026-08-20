El Municipio de Jáchal realizó un nuevo operativo de asistencia destinado a familias que viven en puestos de zonas alejadas del departamento, con el objetivo de acercar recursos esenciales y servicios durante esta época del año.

La comitiva llegó hasta tres puestos, entre ellos uno ubicado en la localidad de Ancaucha, donde se concretó la entrega de distintos elementos de primera necesidad.

La comitiva recorrió tres puestos, entre ellos uno ubicado en la localidad de Ancaucha. (Gentileza)

Cada familia recibió 20 fardos de pasto, leña y módulos alimentarios, además de otros recursos destinados a cubrir las necesidades de los pobladores y de sus animales.

La asistencia busca acompañar a los habitantes durante las condiciones propias de la temporada. (Gentileza)

El operativo también incluyó la participación del equipo de salud. Las profesionales brindaron atención médica integral, realizaron controles y relevaron información de los habitantes de los puestos visitados.

El relevamiento permitió conocer de manera directa las necesidades de cada familia y contar con información actualizada sobre las condiciones de quienes viven en estas zonas.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de recorridas forman parte del acompañamiento territorial a las familias que residen en los sectores más alejados de Jáchal, con el objetivo de acercar asistencia y servicios directamente a sus comunidades.