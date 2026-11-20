El departamento Jáchal recuperó la normalidad en los servicios esenciales después del intenso episodio de viento Zonda registrado durante el jueves. El fenómeno climático tuvo ráfagas de hasta 64 kilómetros por hora, provocó la caída de 14 árboles y generó inconvenientes en el suministro de energía eléctrica y agua potable.

Según informó el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), las distintas localidades afectadas lograron restablecer sus servicios y actualmente no se registran novedades de consideración. Además, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños importantes en estructuras edilicias.

Los daños que dejó el viento Zonda en Jáchal

Durante el temporal, las ráfagas estuvieron acompañadas por una intensa tempestad de polvo que afectó diferentes sectores del departamento. En el casco urbano, el viento provocó la caída de 14 ejemplares de árboles, desprendimientos de ramas y daños sobre infraestructura eléctrica.

Ante esta situación, personal municipal y cuadrillas de la empresa prestataria del servicio eléctrico trabajaron durante la emergencia para despejar calles, retirar obstáculos y recuperar la circulación en los sectores afectados. Los servicios de electricidad y agua potable, que habían sufrido interrupciones, quedaron funcionando con normalidad en las zonas intervenidas.

Qué pasó en las localidades afectadas

El informe del COEM indicó que Villa Mercedes, La Frontera, San Isidro, Pampa Vieja y Niquivil recuperaron la normalidad, con los servicios restablecidos y sin novedades relevantes. En tanto, en Huaco se logró recuperar la totalidad del suministro eléctrico y de agua potable, aunque se mantiene un monitoreo preventivo.

Por su parte, en Mogna el suministro de energía eléctrica y agua potable fue restablecido durante la mañana de este viernes. De esta manera, las localidades que habían registrado inconvenientes avanzaron en la recuperación de los servicios esenciales.

Continúa el monitoreo preventivo

Desde el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal señalaron que mantienen activo el seguimiento territorial y el control de los servicios esenciales. Las tareas se desarrollan de manera coordinada con organismos provinciales, empresas prestatarias y equipos municipales para garantizar la normalización total de la situación.

Finalmente, las autoridades solicitaron a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las recomendaciones preventivas emitidas por los organismos competentes.