El Anfiteatro Pájaro Caballero fue escenario de la presentación oficial de las tenedoras de proyectos y aspirantes a Paisana Nacional de la Tradición, en el marco de los actos preliminares de la 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición. La velada congregó a vecinos, familias y autoridades municipales para acompañar a las diez jóvenes que compiten por convertirse en las nuevas representantes culturales del departamento.

La actividad institucional contó con la presencia del intendente Matías Espejo, acompañado por integrantes del gabinete municipal, junto a la actual Paisana Nacional de la Tradición, Abril Aciar, y la Segunda Paisana, Justina Cortez. Durante la ceremonia se otorgó una distinción especial a Graciela de los Santos, recientemente electa como Virreina Provincial de las Personas Mayores, en reconocimiento a su labor representativa para el municipio en el ámbito provincial.

Formación, proyectos culturales y cuadro folclórico

El momento central de la noche estuvo marcado por la salida a escena de las diez postulantes: Rocío Mailén Villarruel Luján, Malena Pilar Torres, Agustina Nair Mallea Díaz, Flavia Joana Montaño, Aymará Ailín Maldonado Mallea, Yanet Estefanía Núñez, Luz Morena Bruno, Milagros Mariana García Soler, Norma Milagros Aballay y Sara Agustina Varela Palacio. Cada una expuso ante el público las características del proyecto cultural de su autoría, enfocado en el fortalecimiento y difusión del patrimonio, la historia y la identidad jachallera.

A lo largo de la jornada se proyectó una pieza audiovisual que repasó las instancias de capacitación atravesadas por las participantes en semanas previas, las cuales incluyeron contenidos de oratoria, turismo, historia local, folclore y diseño de proyectos sociales. Como muestra del aprendizaje adquirido, las candidatas bailaron de forma conjunta un Gato Cuyano sobre el escenario.

La propuesta artística incluyó la actuación del Ballet Municipal Luis Tello, bajo la dirección del profesor Matías Castro, mientras que el cierre musical de la noche estuvo a cargo de la cantante Aimé. Esta presentación marca la antesala previa a la elección y coronación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición, certamen que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en la Plaza General San Martín.