El intendente de Jáchal, Dr. Matías Espejo, encabezó una nueva reunión de planificación y coordinación del Centro Operativo de Emergencia (COE), ante el escenario climático adverso que anticipan los pronósticos oficiales para los próximos meses. El trabajo tiene como objetivo reforzar las acciones preventivas en todo el departamento.

El encuentro se desarrolló en la sala de reuniones de la Municipalidad de Jáchal, como parte de un esquema progresivo de diálogo con los distintos sectores que integran el COE. En esta oportunidad, la jornada estuvo destinada específicamente a la articulación con las fuerzas de seguridad.

Revisión de protocolos y escenarios

Durante la reunión se revisaron protocolos y se evaluaron distintos escenarios, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias climáticas que puedan presentarse en el corto plazo. El análisis se realizó considerando los pronósticos oficiales que anticipan un período de mayor inestabilidad durante los próximos meses.

Del encuentro participaron altos mandos de la Comisaría 21° de Jáchal, la Subcomisaría de Villa Mercedes, el Escuadrón 25° de Gendarmería Nacional, Bomberos de la Policía de San Juan y el Cuartel N° 10 de Bomberos Voluntarios de Jáchal. La participación de las distintas fuerzas permitió consolidar un espacio de coordinación interinstitucional para la prevención y la actuación operativa.

El Municipio y las fuerzas, en coordinación

Por parte de la Municipalidad estuvieron presentes el intendente Matías Espejo, el coordinador de Gabinete Aristóbulo Tejada, el director de Producción y Desarrollo Sustentable Carlos Alonso y el director de Prevención y Relaciones Institucionales Domingo Pereira. Los funcionarios forman parte del equipo técnico que articula el funcionamiento del COE.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis de los puntos críticos del departamento. También se revisaron los mecanismos de comunicación operativa y se definieron líneas de acción conjunta para anticipar riesgos y asegurar la disponibilidad de recursos ante cualquier eventualidad climática.

Prevención ante el escenario climático

El escenario analizado contempla la influencia del fenómeno El Niño y el deshielo cordillerano, factores considerados dentro de los pronósticos oficiales para los meses venideros. En este contexto, el COE busca fortalecer la planificación y la articulación entre los organismos que deberán intervenir ante posibles contingencias.

La Municipalidad de Jáchal continuará desarrollando reuniones con los distintos sectores que integran el COE. El objetivo es profundizar el trabajo basado en la planificación, la articulación y la prevención para proteger a cada familia jachallera.