Jáchal refuerza la prevención ante posibles crecidas y clima adverso

El intendente de Jáchal, Matías Espejo, encabezó una reunión con propietarios de empresas que trabajan con áridos dentro del río Jáchal para coordinar acciones preventivas ante el escenario climático adverso. El encuentro se realizó en el marco de la continuidad del trabajo del Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM).

El COEM continuará con el monitoreo de los sectores críticos y la preparación de equipos ante un escenario climático adverso.

La planificación responde al escenario generado por el fenómeno El Niño y el deshielo cordillerano, factores que mantienen al municipio atento a posibles variaciones en las condiciones del cauce. Durante la reunión se analizaron medidas para reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales aumentos de caudal.

Monitoreo del río Jáchal

En esta instancia participaron representantes de Corralón Rawson, Pantano Pantano, LG Servicios y Áridos Carlitos, quienes fueron informados sobre el escenario meteorológico actual y las medidas preventivas que se implementarán de manera conjunta.

Durante el encuentro también se realizó un monitoreo mediante imágenes aéreas de puntos estratégicos del río Jáchal. El análisis permitió evaluar sectores de riesgo, zonas de acumulación de sedimentos y áreas donde podrían registrarse aumentos de caudal.

Este relevamiento técnico permitirá anticipar escenarios y disponer los recursos operativos con mayor precisión. De esta manera, el municipio busca fortalecer la planificación frente a posibles situaciones de emergencia.

Equipos y maquinaria preparados

Entre las acciones acordadas se definió intensificar el monitoreo de los sectores críticos del río y preparar equipos y maquinaria para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Las empresas que participaron de la reunión se comprometieron a coordinar esfuerzos y poner a disposición recursos operativos y materiales para fortalecer la respuesta local. El objetivo es contar con herramientas y medios preparados ante un posible escenario adverso.

El trabajo preventivo continuará

El intendente Espejo estuvo acompañado por el director de Producción y Desarrollo Sustentable, Carlos Alonso, y el director de Prevención y Relaciones Institucionales, Domingo Pereira.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es trabajar con anticipación, planificación y coordinación, preparando al departamento para enfrentar un período climático de alta variabilidad y riesgo. En ese marco, se busca garantizar acciones preventivas destinadas a proteger a cada familia jachallera.

La Municipalidad de Jáchal continuará monitoreando la situación y mantendrá reuniones periódicas con las áreas técnicas, organismos provinciales y empresas involucradas. El esquema preventivo también será reforzado en todo el territorio departamental.