La Municipalidad de Jáchal inauguró la puesta en valor de la Plazoleta Dr. René Favaloro, uno de los espacios públicos más representativos del casco urbano. El espacio ahora luce una imagen completamente renovada, moderna y accesible para vecinos y visitantes.

El intendente Espejo habló en la inauguración de las obras.

El acto fue encabezado por el intendente Matías Espejo, acompañado por funcionarios municipales, representantes de instituciones y vecinos que participaron de la celebración en vísperas del 275° aniversario del departamento.

La intervención transformó integralmente el espacio con el objetivo de convertirlo en un punto de encuentro para la recreación, la cultura y el desarrollo comunitario. Entre las principales mejoras se destacan las nuevas veredas de hormigón alisado, diseñadas para conectar todos los sectores mediante recorridos accesibles, con rampas y amplias circulaciones que eliminan barreras arquitectónicas.

Además, se realizó una importante tarea de renovación paisajística mediante la poda y erradicación de árboles que representaban riesgos para los visitantes, incorporando nuevas especies que aportan seguridad y mejoran el entorno natural.

Más iluminación, deporte y espacios para emprender

La plazoleta cuenta con iluminación renovada.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es la incorporación de iluminación LED eléctrica y solar, una medida que mejora la seguridad nocturna y promueve un uso más eficiente de la energía.

La plazoleta también sumó un sector especialmente destinado a artesanos y emprendedores, equipado para el desarrollo de ferias y actividades productivas. A esto se agrega la construcción de un escenario para eventos culturales, ampliando las posibilidades para espectáculos y encuentros comunitarios.

El renovado espacio incorpora además juegos infantiles modernos e inclusivos, elementos deportivos variados y un gimnasio de calistenia, pensado para fomentar la actividad física entre jóvenes y adultos.

Una obra con identidad jachallera

Las tareas incluyeron mejoras en cordones y cunetas, pintura general, señalización vial y nuevo alumbrado LED en las calles circundantes. También se construyeron sanitarios completamente nuevos para damas, caballeros y personas con discapacidad.

La ornamentación y puesta paisajística fue realizada con elementos que reflejan la identidad local, como piedras del Refugio y tierra roja de Huaco, integrando características propias de la geografía y cultura jachallera.

Durante la inauguración, el intendente Espejo destacó que la intervención representa “un avance significativo en la recuperación de espacios públicos de calidad, pensados para el encuentro, la recreación y el desarrollo comunitario”, y agradeció el trabajo de los equipos municipales que hicieron posible la concreción del proyecto.

La jornada concluyó con un espectáculo musical que reunió a vecinos y visitantes en la vigilia por el 275° aniversario de Jáchal. Sobre el escenario se presentaron Kusheany, El Legado, Ramón Cabanay y Los Capayanes, en una noche que combinó tradición, cultura y celebración para toda la comunidad.