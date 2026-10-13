Jáchal reunió a escaladores de Cuyo en una fecha del torneo regional

Jáchal fue escenario este fin de semana de una nueva fecha del calendario regional de escalada deportiva, con la participación de delegaciones de San Juan, Mendoza y San Luis. El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Club Andino Jáchal, donde se disputó la tercera fecha del Torneo Abierto Regional de Escalada Deportiva (TARED 2026).

La competencia se extendió durante dos jornadas, con instancias clasificatorias y rondas finales en las que participaron escaladores de distintas edades y niveles. Las pruebas reunieron a deportistas de las categorías infantiles, juveniles, promocionales y avanzadas, ante la presencia de público que acompañó el desarrollo de las actividades.

El torneo formó parte del circuito regional de esta disciplina y convocó a representantes de diferentes puntos de Cuyo, en una jornada orientada a la competencia deportiva y al intercambio entre clubes y atletas.

El acompañamiento del municipio

La Municipalidad de Jáchal, a través del área de Deportes, participó como auspiciante oficial del evento. Según informó el municipio, colaboró con la entrega de trofeos y medallas, además de aportar parte de la logística necesaria para el desarrollo de la competencia y la atención de las delegaciones visitantes.

El encuentro concluyó con la ceremonia de premiación, en la que se reconoció el desempeño de los participantes en las distintas categorías.

La realización de esta fecha del TARED 2026 permitió reunir en Jáchal a deportistas de la región y dar continuidad al calendario de una disciplina que combina técnica, preparación física y destreza.