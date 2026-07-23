Jáchal tendrá dos jornadas gratuitas de controles oftalmológicos

El programa de salud visual "Te veo bien" llegará este jueves 23 y viernes 24 de julio al departamento Jáchal con dos jornadas de atención oftalmológica destinadas a familias que no cuentan con cobertura social.

El operativo permitirá realizar controles de la visión, detectar posibles patologías y avanzar con la gestión de anteojos gratuitos para quienes necesiten corregir problemas visuales. La propuesta está destinada a personas desde los 6 años de edad.

La iniciativa se desarrollará en dos puntos del departamento. La primera jornada será este jueves 23 de julio, de 10 a 13 horas, en la sede del Centro de Jubilados La Unión, ubicada en Villa Mercedes.

Durante la actividad, los profesionales realizarán evaluaciones visuales y, en aquellos casos donde se determine la necesidad de una corrección, se continuará con mediciones específicas y la toma de parámetros necesarios para la confección de los lentes.

Además, cada beneficiario podrá elegir el marco de anteojos que prefiera.

Segunda jornada en San José de Jáchal

El operativo continuará el viernes 24 de julio, de 9 a 13 horas, en el Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer, en la ciudad de San José de Jáchal.

Allí se replicará la atención para vecinos que requieran controles oftalmológicos y puedan acceder al beneficio de lentes correctivos.

Qué deben presentar los interesados

Para participar, los vecinos deberán cumplir con un único requisito: presentar la siguiente documentación:

DNI.

Fotocopia del DNI.

Certificación Negativa de ANSES que acredite que la persona no recibe prestaciones, no cuenta con aportes previsionales ni posee obra social.

Desde la organización remarcaron que la entrega de los anteojos no será inmediata, ya que requiere la realización de los estudios correspondientes y la confección de cada lente según la necesidad de cada persona.

El programa forma parte de las políticas públicas impulsadas para garantizar el acceso igualitario a elementos esenciales de salud y mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos.

Los anteojos entregados son gratuitos y buscan resolver dificultades tanto de visión cercana como lejana, incluyendo lentes monofocales y bifocales según la indicación profesional.