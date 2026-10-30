La Justicia de San Juan investiga un presunto caso de abuso sexual contra una adolescente de 14 años en el departamento Jáchal. La situación salió a la luz después de que la menor le contara a su padre lo que habría ocurrido. Ante el relato, el hombre acudió a la Justicia y radicó una denuncia ante la UFI Norte.

Según trascendió de fuentes vinculadas con la investigación, la presentación judicial se realizó durante los últimos días y dio inicio a una causa que actualmente se encuentra en su etapa preliminar.

Por el momento, los investigadores aguardan una instancia fundamental para determinar los próximos pasos: la declaración de la adolescente mediante una audiencia videograbada, un procedimiento que permite recibir su testimonio en condiciones especialmente adaptadas para protegerla y evitar su revictimización.

El relato será abordado por profesionales especializados, entre ellos psicólogos, quienes intervendrán durante el procedimiento conforme a los protocolos establecidos para este tipo de investigaciones.

A partir de esta declaración y de los demás elementos que puedan incorporarse al expediente, la Justicia evaluará las medidas necesarias para esclarecer lo denunciado y determinar eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre las circunstancias en las que se habría producido el presunto abuso sexual ni sobre las personas que podrían estar involucradas.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI Norte, mientras se espera la realización de la audiencia que permitirá avanzar en el esclarecimiento del caso.