La tormenta volvió a hacerse sentir en el norte de San Juan y dejó una intensa caída de granizo en distintas zonas de Jáchal. El fenómeno se registró durante la jornada del lunes, en un contexto de inestabilidad y alerta amarilla por tormentas que alcanzó a diferentes sectores de la provincia.

Niquivil fue una de las localidades afectadas por el temporal. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la caída de granizo y reflejaron las condiciones meteorológicas que se vivieron en esa zona del departamento.

El episodio se sumó a las precipitaciones registradas en otros puntos del territorio sanjuanino, donde las tormentas tuvieron distinta intensidad.

También hubo lluvias intensas en el Este

Además de lo ocurrido en Jáchal, se registraron lluvias intensas en Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, y en sectores de Caucete.

En contraste, durante el período informado no se reportaron episodios de similar intensidad en los departamentos que integran el Gran San Juan.

Las precipitaciones se produjeron en el marco de las advertencias meteorológicas por posibles tormentas y condiciones adversas, con riesgo de caída ocasional de granizo y ráfagas de viento.

Hasta cuándo seguirá la inestabilidad en San Juan

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones de inestabilidad podrían continuar hasta el jueves 15 de octubre, con lluvias, chaparrones y tormentas aisladas.

Para este martes se esperan nuevas precipitaciones, con probabilidades que pueden alcanzar entre el 40% y el 70% durante distintos períodos de la jornada. El miércoles también podría haber lluvias, mientras que para el jueves se prevén precipitaciones con menores probabilidades.

Las condiciones pueden variar según la zona, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas tormentas en la provincia.