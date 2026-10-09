En la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Jáchal se llevó a cabo la apertura de sobres y la presentación oficial de las 10 candidatas que competirán por el Paisanado de la 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición. Este acontecimiento marca el inicio formal del camino hacia uno de los momentos más representativos y emotivos de la celebración cultural más importante del departamento.

El acto oficial estuvo encabezado por el intendente Dr. Matías Espejo, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Héctor Sánchez, la directora de Promoción Social, Lic. María Eugenia Espejo, la coordinadora del Área de Economía Social y Asociativismo, Mary Mallea, y la actual Paisana Nacional de la Tradición, Abril Aciar, quienes supervisaron la validación de la documentación de cada postulante.

Las 10 aspirantes y sus proyectos culturales

Villaruel Luján Rocío Mailén (26) – Jáchal Centro – Proyecto: La huella de Jáchal: memoria y turismo.

Torres Malena Pilar (23) – Jáchal Centro – Proyecto: Raíces Vivas (Agrupación Gaucha Martín Miguel de Güemes).

Mallea Díaz Agustina Nair (21) – Bella Vista – Proyecto: Jáchal, historia que vive (Unión Vecinal Bella Vista).

Montaño Flavia Joana (22) – Bella Vista – Proyecto: Talabartería infantil (Agrupación Gaucha Martín Fierro).

Maldonado Mallea Aymará Ailín (19) – Jáchal Centro – Proyecto: Mujeres de nuestra tierra (Espacio Calma / Club Sportivo Inferiores Racing).

Núñez Yanet Estefanía (22) – Villa Mercedes – Proyecto: Huellitas de Tradición (Agrupación Virgen de Fátima, La Quebrada).

Bruno Luz Morena (18) – B° Fronteras Argentinas – Proyecto: Red comunitaria municipal para la salud mental de jóvenes y adolescentes (Agrupación Gaucha Virgen de Luján).

García Soler Milagros Mariana (23) – B° Los Trigales – Proyecto: Senderos con historia (Peluquería Ebershop).

Aballay Norma Milagros (23) – B° Bicentenario – Proyecto: Jáchal se cuida (Club Atlético San Lorenzo / Tienda El Villa).

Varela Palacio Sara Agustina (19) – Jáchal Centro – Proyecto: Herederos de nuestras raíces (Club Atlético San Lorenzo / Modas Dadiger).

Cronograma de presentación y coronación

De acuerdo con la agenda oficial brindada por el municipio, la presentación pública de las candidatas se llevará a cabo el 31 de octubre en el Anfiteatro Pájaro Caballero, instancia en la que tendrán su primer contacto directo con la comunidad y compartirán los detalles de sus proyectos culturales.

En tanto, la elección y coronación de la nueva Paisana Nacional tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en la Plaza General San Martín, durante la primera noche central de la festividad. Las autoridades destacaron la calidad de las propuestas presentadas, el compromiso de las instituciones patrocinantes y el rol clave del paisanado en la preservación de la identidad jachallera.