Jaguar Uranium Corp. obtuvo los resultados preliminares de su programa inicial de muestreo de rocas en el Proyecto Huemul, ubicado en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza. La primera campaña de campo, que se extendió durante dos semanas, arrojó observaciones alentadoras que resultan consistentes con la mineralización documentada históricamente en este distrito minero de escala regional que abarca más de 27.000 hectáreas.

Los ensayos de laboratorio revelaron valores de alta ley que, en ciertos casos, superaron el límite superior de detección analítica de 25.000 ppm (partes por millón) tanto para uranio como para cobre. Este tipo de resultados indica una concentración excepcionalmente alta de estos minerales en las muestras analizadas. Además, se reportaron valores máximos de 708 gramos por tonelada de plata y un 1,27% de vanadio, lo que refuerza el potencial polimetálico del sistema de areniscas que aloja el depósito.

El Proyecto Huemul posee una relevancia histórica fundamental para la minería argentina, ya que alberga la que fuera la primera mina de uranio productiva del país, operada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entre 1955 y 1975. Según los registros históricos, la planta de Malargüe procesó aproximadamente 130.000 toneladas de material con leyes promedio de 0,21% de uranio, 2,0% de cobre y 0,11% de vanadio.

Uno de los hitos más significativos de esta fase exploratoria fue la identificación de una posible tendencia de cobre de 4 kilómetros de extensión en la zona de Uryco/Rosa. Esta observación en afloramientos coincide con la escala del sistema sugerida por trabajos históricos y abre nuevas perspectivas para el descubrimiento de áreas mineralizadas adicionales dentro del distrito.

El programa consistió en la toma de 200 muestras, enviadas para su procesamiento a los laboratorios de ALS Mendoza. Las tareas se concentraron en ocho áreas objetivo, incluyendo la zona de la histórica mina Huemul, Agua Botada, Vega Larga y Cerro Mirano, donde se recolectaron muestras de canales y esquirlas de roca en zonas con mineralización visible en superficie.

Por primera vez, la compañía realizó muestreos en las escombreras de la antigua mina, obteniendo datos cualitativos y cuantitativos que validan las descripciones históricas del yacimiento. Estas tareas de superficie son fundamentales para planificar la siguiente fase de exploración, que buscará determinar la continuidad y el valor económico de los depósitos.

Jaguar Uranium se posiciona como una exploradora enfocada en Sudamérica, gestionando además el proyecto Laguna Salada en Chubut y el sistema polimetálico Berlín en Colombia. Tras completar una oferta pública inicial de 25 millones de dólares a principios de 2026, la firma cuenta con el respaldo financiero para avanzar en sus activos estratégicos de uranio y metales críticos.

La operadora consideró que estos resultados deben considerarse como exploración preliminar y no establecen aún recursos ni reservas minerales. Las muestras que excedieron los límites de detección serán sometidas a un nuevo análisis mediante el método de fusión XRF para obtener las leyes definitivas de uranio y cobre.