El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanece internado en terapia intensiva en un hospital de Brasilia debido a una obstrucción intestinal casi total y podría ser sometido a una nueva cirugía. El exmandatario, de 71 años, se encuentra clínicamente estable, aunque continúa bajo observación médica y sin una fecha prevista de alta.

Bolsonaro fue trasladado de urgencia el viernes 20 de noviembre al hospital DF Star, luego de presentar fuertes dolores y distensión abdominal mientras cumplía prisión domiciliaria por su condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado.

Según el último parte médico difundido este sábado, el expresidente presenta un cuadro de abdomen agudo obstructivo. Los profesionales indicaron que se encuentra consciente, orientado y respira por sus propios medios.

El tratamiento iniciado incluye hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica para intentar aliviar la obstrucción intestinal. Sin embargo, una tomografía detectó que el intestino delgado presenta una obstrucción casi total, por lo que los médicos no descartan una nueva intervención quirúrgica.

La decisión dependerá de cómo evolucione durante las próximas horas y de la respuesta al tratamiento. Por el momento, el hospital informó que no existe una previsión de alta médica.

El relato de su hijo sobre las complicaciones de salud

Uno de los datos que generó preocupación fue el mensaje publicado por Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, quien lo acompaña durante su internación.

A través de sus redes sociales, contó que los médicos debieron colocarle nuevamente una sonda gástrica que ingresa por la nariz hasta el estómago. Mediante ese procedimiento lograron retirar cerca de un litro de residuos alimenticios acumulados.

El dirigente también describió que su padre atravesó episodios de náuseas, vómitos, distensión abdominal y fuertes dolores. Además, manifestó su preocupación por el riesgo de broncoaspiración, una complicación que puede producirse cuando el contenido del estómago ingresa a las vías respiratorias.

"Jamás lo había visto así", expresó Carlos al describir el estado de su padre durante la madrugada.

Según sostuvo, si el tratamiento no consigue revertir el cuadro, Bolsonaro podría afrontar una nueva operación, que sería la décima desde el atentado que sufrió en 2018.

La Justicia autorizó las visitas de sus hijos

En medio de la internación, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, autorizó que los hijos y una hijastra del expresidente puedan visitarlo diariamente mientras permanezca hospitalizado.

La medida alcanza a Carlos Bolsonaro, Jair Renan, Laura y Letícia. Sin embargo, el magistrado estableció restricciones: no podrán ingresar con celulares, cámaras ni dispositivos que permitan registrar imágenes o audios durante los encuentros.

Bolsonaro arrastra complicaciones abdominales desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora. Aquel ataque le provocó graves lesiones internas y derivó en numerosas internaciones e intervenciones quirúrgicas.

Su historial médico también fue uno de los argumentos considerados por la Justicia brasileña para autorizar que cumpliera su condena bajo prisión domiciliaria por razones humanitarias.