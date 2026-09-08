James Rodríguez está a un paso de regresar al fútbol europeo después de quedar libre el pasado 1 de julio. El mediocampista colombiano, de 35 años, seguiría su carrera en Avellino, equipo que participa en la Serie B de Italia.

El futbolista disputó el Mundial 2026 con la Selección de Colombia y, luego de su participación en la competencia, permaneció sin club.

Una nueva etapa

La llegada de James al fútbol italiano representaría su regreso a Europa después de su paso por la MLS. El colombiano busca así continuar su carrera profesional en una nueva competencia y volver a tener actividad luego de varios meses sin club.

Avellino sería el próximo destino para el mediocampista, quien tiene una extensa trayectoria en el fútbol internacional.

Tras disputar el Mundial

James fue parte de la Selección colombiana durante el Mundial 2026. Después de esa competencia quedó libre y desde julio se encontraba sin equipo.

Ahora, el futbolista estaría cerca de acordar su llegada a Avellino para continuar su carrera en la segunda categoría del fútbol italiano.