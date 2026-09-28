Japón venció 2-1 a Venezuela este lunes 28 de septiembre en el Edion Peace Wing Hiroshima, por un amistoso internacional de la Fecha FIFA. El seleccionado japonés consiguió la victoria con un penal convertido por Ayase Ueda a los 96 minutos.

Venezuela se había puesto en ventaja apenas comenzado el segundo tiempo. A los 46 minutos, Kevin Kelsy marcó tras una asistencia de Luís Balbo para colocar el 1-0.

La reacción japonesa

Japón respondió apenas tres minutos después y consiguió el empate a los 49 minutos. Ayase Ueda recibió una asistencia de Junya Ito y convirtió para establecer el 1-1.

Cuando el partido parecía terminar igualado, Japón tuvo una última oportunidad en el tiempo añadido. Ueda volvió a aparecer y convirtió de penal a los 96 minutos para sellar el 2-1 definitivo.

Las estadísticas del partido

Japón tuvo el 51,9% de la posesión, mientras que Venezuela alcanzó el 48,1%. Sin embargo, el seleccionado venezolano terminó con más remates al arco, cinco contra cuatro.

Venezuela también tuvo ventaja en los tiros de esquina, con siete frente a uno de Japón. En las amonestaciones, Ao Tanaka recibió una tarjeta amarilla para el conjunto japonés, mientras que Jon Aramburu y José Contreras fueron advertidos en Venezuela.