La presencia amenazante de una jauría compuesta por alrededor de veinte perros mantiene en estado de profunda preocupación y constante alerta a las familias del barrio Fronteras Argentinas, en el departamento de Jáchal. El numeroso grupo de animales salvajes o abandonados, que habitualmente permanecía oculto en el cauce del río Jáchal y a la vera de la Ruta Nacional 150, ha comenzado a desplazarse de forma peligrosa hacia las zonas habitadas, generando un clima de temor generalizado entre todos los pobladores de la localidad.

Según las alarmantes denuncias de los residentes, los canes han comenzado a mostrar un comportamiento crecientemente agresivo y territorial, saliendo de su refugio natural en la zona ribereña para aproximarse a escasos metros de las viviendas rurales y urbanas del vecindario. Esta peligrosa situación desencadenó en los últimos días una serie de graves ataques contra mascotas locales y ganado de granja, dejando un trágico e indignante saldo de animales muertos y cuantiosas pérdidas para las familias y pequeños productores de la zona.

Uno de los episodios más recientes, violentos e impactantes ocurrió el pasado lunes 12 de octubre, cerca de las 7 de la mañana, cuando varios integrantes de la jauría abordaron y mataron a un perro adulto en la vereda misma de una vivienda del barrio. El sangriento hecho fue presenciado en directo por el vecino Sebastián del Castillo, quien decidió visibilizar la dramática situación a través de los medios de comunicación locales con el firme objetivo de solicitar una respuesta e intervención inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes.

Ataques reiterados en la escuela agrotécnica y fincas aledañas

Los testimonios recabados entre los pobladores sostienen con firmeza que este ataque no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una escalada de violencia sostenida en el tiempo.

Entre los antecedentes más graves denunciados por la comunidad se incluye la irrupción de la jauría en las instalaciones de la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano, donde los perros atacaron de forma feroz y mataron a varios ejemplares de granja destinados a las prácticas educativas e institucionales.

A este grave hecho se suman constantes arremetidas en fincas y propiedades rurales aledañas, donde se registró la muerte de otra perra y de diversos animales criados por los habitantes de la zona.

Temor por la seguridad de los vecinos, niños y deportistas

El mayor motivo de alarma para las familias radica en la posibilidad inminente de que el desplazamiento de los animales hacia áreas pobladas culmine en un ataque directo contra seres humanos.

La Ruta Nacional 150 es un trayecto frecuentemente utilizado por vecinos que realizan caminatas, trote o actividad física durante las primeras horas de la mañana, así como por niños y estudiantes que transitan a diario hacia los establecimientos educativos del sector.

Quienes circulan a pie o en bicicleta por los márgenes de la calzada y los accesos al barrio se encuentran expuestos a una situación de extrema vulnerabilidad al cruzarse con el numeroso grupo de perros que actúa de manera agresiva y en conjunto.

Reclamo unánime para una intervención urgente de las autoridades

Frente al continuo agravamiento de los ataques y la persistente amenaza a la seguridad de toda la población, los residentes del barrio Fronteras Argentinas han unificado su reclamo para exigir que los organismos competentes intervengan de forma urgente y contundente. Solicitan el despliegue inmediato de operativos de inspección que permitan capturar a los canes de manera responsable, evaluar su estado sanitario y retirarlos de las vías públicas.

Los vecinos enfatizan que resulta imprescindible adoptar medidas preventivas efectivas para evitar la pérdida de más animales y, fundamentalmente, para impedir que este peligroso conflicto termine cobrándose heridas graves o la vida de alguna persona en el departamento.