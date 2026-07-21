El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Javier Lanari como nuevo integrante del directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA), en reemplazo de Gonzalo Pascual, quien presentó su renuncia al cargo.

La medida fue formalizada a través del Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se establece que Lanari asumirá el cargo con vigencia desde el 25 de junio de 2026 y completará el período legal que finalizará el 4 de febrero de 2028.

La incorporación del exsecretario de Comunicación y Prensa al directorio del Banco Nación ya había trascendido a principios de julio, en el marco de la reestructuración del área de comunicación del Gobierno nacional que se produjo tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Lanari había dejado su cargo al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa una semana antes de que se oficializara la salida de Adorni. Posteriormente, el Ejecutivo designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa, mientras que la renuncia de Lanari fue aceptada mediante el Decreto 551/2026.

El cambio en el directorio del Banco Nación se produjo luego de la dimisión de Gonzalo Pascual. En el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno expresó su reconocimiento al funcionario saliente y agradeció "los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo".

Pascual había sido designado como director del Banco Nación el 5 de febrero de 2024 mediante el Decreto 123/2024. Es procurador egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee un posgrado en Derecho Bancario y Regulatorio y una maestría en Derecho Bancario y Financiero de la London School of Economics.

Antes de integrar el directorio de la entidad financiera, desarrolló una extensa trayectoria tanto en el sector privado como en la administración pública. Fue director de Asuntos Legales para Argentina, Chile y Uruguay en Siemens S.A., Managing Director Latin American en AMICPORT International Limited y ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó en la Secretaría de Planificación y posteriormente fue subsecretario del Ministerio de Espacio Público. Además, se desempeña como vicepresidente ad honorem de la Corporación Puerto Madero S.A.

Con la incorporación de Lanari, el directorio del Banco Nación queda conformado junto a Alejandro Henke, Manuel Calderón, Armando Guibert, Solana Pelayo y Miguel White, quienes continuarán al frente de la conducción de la principal entidad financiera pública del país.