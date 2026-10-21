El presidente Javier Milei anunció este miércoles 21 de octubre que publicará un nuevo libro en aproximadamente 20 días. La obra, titulada "La moral como política de Estado", abordará los principios que orientan las decisiones de su Gobierno y la manera en que busca aplicar sus ideas libertarias desde la Presidencia.

El anuncio se produjo durante una exposición en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, donde el mandatario participó de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca. Allí, además de anticipar su nuevo proyecto editorial, defendió su programa económico y volvió a cuestionar la intervención del Estado.

Según explicó, el libro estará centrado en el proceso mediante el cual su administración toma decisiones para acercarse progresivamente a su ideal anarcocapitalista. En ese sentido, planteó que uno de los principales desafíos de su gestión es compatibilizar esa visión política con la responsabilidad de conducir el Estado argentino.

De qué tratará el nuevo libro de Javier Milei

Durante su presentación, el Presidente sostuvo que su forma de gobernar se apoya en tres criterios fundamentales: los valores de Occidente, la eficiencia y la justicia.

En su explicación, mencionó referencias filosóficas y culturales como el pensamiento griego, el derecho romano, el estoicismo y los valores judeocristianos. También señaló que las decisiones económicas deben respetar determinados principios morales, incluso cuando otras medidas puedan resultar políticamente convenientes.

"No vamos a negociar nuestros valores morales por un logro político", afirmó Milei al explicar su postura.

El mandatario utilizó como ejemplo su política contra la inflación y aseguró que su administración no recurrirá a controles de precios, expropiaciones ni restricciones al derecho de propiedad para alcanzar sus objetivos económicos.

Además, volvió a defender su participación en la política como una herramienta para transformar el funcionamiento del Estado desde el propio Gobierno.

Milei defendió sus reformas económicas en España

Durante la conferencia, el jefe de Estado también hizo un balance de su gestión y aseguró que desde su llegada a la Casa Rosada se eliminaron 18.000 regulaciones. Asimismo, sostuvo que la economía argentina crece a un ritmo superior al promedio histórico, aunque estas cifras fueron presentadas como parte de su evaluación del programa económico.

En otro tramo de su discurso, cuestionó las políticas de asistencia social y defendió las capacitaciones laborales impulsadas desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

También se refirió a la apertura de importaciones y utilizó el precio de los neumáticos como ejemplo para justificar la eliminación de restricciones comerciales. Según su postura, permitir una mayor competencia representa una decisión vinculada con la libertad de elección de los consumidores.

El anuncio de su próximo libro se suma así a su agenda internacional en España, donde combinó actividades académicas, encuentros políticos y exposiciones sobre su modelo económico.

Aunque Milei anticipó que la publicación se concretaría en aproximadamente 20 días, todavía no informó una fecha exacta de lanzamiento ni detalles sobre su presentación oficial.