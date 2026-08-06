El presidente Javier Milei autorizó el ingreso de medios y personal de la Marina de Brasil a la Argentina para participar del ejercicio militar “Fraterno XXXIX”, que se realizará entre el 10 y el 24 de agosto en las bases navales de Puerto Belgrano y Mar del Plata, además de aguas jurisdiccionales argentinas.

La autorización fue formalizada mediante el Decreto 717/2026, publicado en el Boletín Oficial, en un contexto marcado por la tensión diplomática entre el Gobierno argentino y la administración del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El decreto fue firmado por Milei junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores; Carlos Presti, de Defensa; Luis Caputo, de Economía; Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Alejandra Monteoliva, de Seguridad; Mario Lugones, de Salud; Sandra Pettovello, de Capital Humano; y Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado.

Qué es el ejercicio Fraterno

Según establece el decreto, el ejercicio “Fraterno” se realiza anualmente desde 1978 y tiene como objetivo fortalecer el entrenamiento conjunto y la interoperabilidad entre la Armada Argentina y la Marina de la República Federativa del Brasil.

Las actividades incluyen operaciones navales, aeronavales y anfibias, con el propósito de estandarizar y simplificar los procesos de planeamiento y conducción entre las fuerzas de ambos países.

Para el Gobierno argentino, la participación en el ejercicio representa además una señal de compromiso con la seguridad internacional y la estabilidad regional, al mismo tiempo que refuerza la posición de la Argentina como socio estratégico dentro del continente americano.

Entrenamiento en el Atlántico Sur

El decreto también destaca la importancia estratégica del ejercicio para la presencia de la Armada Argentina en el Atlántico Sur.

En ese sentido, señala que las maniobras permitirán fortalecer el entrenamiento de las unidades de la Flota de Mar, particularmente en tareas relacionadas con la guerra antisubmarina.

La actividad conjunta también busca mantener y mejorar las capacidades de las fuerzas de ambos países para desarrollar operaciones combinadas de elevada complejidad.

Por qué el Gobierno considera necesaria la participación

El Ejecutivo justificó la autorización al advertir que una eventual ausencia argentina tendría consecuencias sobre la preparación de sus fuerzas navales.

Según el decreto, la no participación en “Fraterno XXXIX” afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Marina brasileña, especialmente en aquellas actividades que requieren un alto nivel de coordinación y complejidad operacional táctica.

De esta manera, pese al escenario de tensión diplomática entre los gobiernos de Milei y Lula, Argentina y Brasil mantendrán durante agosto una instancia de cooperación militar bilateral que se desarrolla desde hace casi cinco décadas.

El ejercicio tendrá lugar en Puerto Belgrano, Mar del Plata y aguas jurisdiccionales argentinas entre el 10 y el 24 de agosto, con participación de medios y personal de la Marina brasileña autorizados formalmente por el Gobierno nacional.