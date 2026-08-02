El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para las elecciones de 2027, aunque por el momento decidió mantener en secreto la identidad de la persona que lo acompañará en su intento por conseguir la reelección.

La definición fue dada a conocer durante una entrevista con Diario Río Negro, en la que el mandatario también repasó los principales objetivos políticos y económicos de su gestión y volvió a plantear la necesidad de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, afirmó Milei.

Milei volvió a cuestionar las PASO

El Presidente ratificó además su rechazo histórico al sistema de elecciones primarias y sostuvo que el Gobierno buscará avanzar con su eliminación.

“Desde incluso antes de ser presidente estoy en contra de las PASO”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó el costo que, según su planteo, tienen para el Estado y consideró que las internas partidarias deberían resolverse dentro de cada espacio político.

“No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro”, afirmó.

Milei agregó que, de acuerdo con sus cálculos, las PASO representan un costo de 250 millones de dólares al año para los contribuyentes y manifestó que espera que el Congreso acompañe la iniciativa oficialista.

La economía y el balance de su gestión

Durante la entrevista, el mandatario también defendió el rumbo económico de su administración y destacó el mantenimiento del superávit fiscal, la baja de la inflación, la salida del cepo y la recomposición de las reservas.

“Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones”, aseguró.

Milei sostuvo además que la actividad económica y el PBI alcanzaron niveles récord y proyectó tres años consecutivos de crecimiento, algo que, según remarcó, no ocurre desde hace 15 años.

Al mismo tiempo, reconoció que los efectos de la recuperación todavía no son percibidos de la misma manera por todos los argentinos.

“Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora”, afirmó.

Y agregó: “Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos”.

Reforma del Banco Central, la prioridad legislativa

Milei también señaló que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) será una de las principales prioridades legislativas del Gobierno durante los próximos meses.

El objetivo, explicó, será establecer un marco que impida que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para financiar al Tesoro.

“No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario”, sostuvo.

El Presidente también planteó la necesidad de garantizar mayor independencia para las autoridades de la entidad.

“Necesitamos blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso”, afirmó.

El legado que quiere dejar

Finalmente, Milei fue consultado sobre el legado que pretende dejar una vez finalizada su gestión.

El Presidente respondió que aspira a ser recordado como el dirigente que logró modificar el rumbo del país después de años de crisis.

“Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”, concluyó.