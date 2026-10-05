Javier Milei confirmó este lunes que realizará un nuevo viaje a España el próximo 19 de octubre, pocas semanas antes de las elecciones generales anticipadas convocadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario comunicó el viaje durante una reunión de Gabinete realizada en Casa Rosada, luego de regresar de París, donde participó de la Argentina Week.

De acuerdo con la agenda que trascendió, Milei llegará a España el 19 de octubre y el miércoles 21 participará de distintas actividades en Madrid.

Hasta el momento no se informó oficialmente el detalle completo de los compromisos que tendrá durante su estadía ni si mantendrá reuniones con referentes políticos españoles.

El viaje se producirá en medio de un escenario político particular en España. Sánchez anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, decisión que abrió formalmente una nueva etapa electoral en el país europeo.

Durante la reunión de Gabinete, Milei y sus funcionarios también analizaron ese escenario y repasaron distintos temas de la agenda internacional.

La visita será una nueva escala europea del Presidente apenas semanas después de su estadía en Francia. En París, Milei participó de la Argentina Week y mantuvo una reunión bilateral con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Durante aquella misión también estuvo acompañado por 13 gobernadores, entre ellos el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, con quienes participó de distintas actividades destinadas a promover inversiones y oportunidades económicas para el país.

Con el viaje del 19 de octubre, España volverá a ocupar un lugar central dentro de la agenda internacional de Milei, en un contexto marcado por el inicio de la campaña electoral española.