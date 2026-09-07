Javier Milei volverá a reunir este lunes a su Gabinete para abordar distintos asuntos de la gestión nacional, con la cuestión Malvinas como uno de los temas centrales.

La convocatoria se produce después de que el Presidente colocara nuevamente el reclamo por la soberanía de las islas en el centro de la agenda política y diplomática del Gobierno.

El encuentro permitirá analizar los próximos pasos de la administración nacional en relación con Malvinas y coordinar la posición de las distintas áreas del Ejecutivo.

Una agenda que también incluye otros temas

Además de Malvinas, la reunión forma parte de la agenda habitual de coordinación entre Milei y sus ministros. El Gobierno atraviesa una etapa en la que busca ordenar sus principales iniciativas y definir las prioridades para los próximos meses.

La cuestión presupuestaria también aparece entre los asuntos relevantes de la gestión, en particular ante el avance de las discusiones vinculadas al Presupuesto 2027.

Milei profundiza su discurso sobre las islas

La convocatoria ocurre luego de los últimos posicionamientos del Presidente sobre la soberanía argentina. Milei viene planteando que el reclamo por las Islas Malvinas debe mantenerse como una política de Estado y que la recuperación de la soberanía debe concretarse por vías diplomáticas.

La nueva reunión de Gabinete buscará, en ese contexto, avanzar en la estrategia oficial y mantener alineadas a las distintas áreas del Gobierno frente a uno de los temas más sensibles de la política exterior argentina.