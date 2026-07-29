El presidente Javier Milei recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, durante una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.

La distinción fue entregada luego de que el mandatario asistiera a la jura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Según informó la universidad, el reconocimiento responde a su "compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado".

Las autoridades académicas también destacaron la trayectoria de Milei como economista, docente y dirigente político, al considerar que realizó aportes al estudio y al debate económico contemporáneo.

El presidente viajó a la capital peruana acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante su discurso de agradecimiento, el mandatario afirmó que era "un honor" integrar la nómina de personalidades distinguidas por la institución y defendió el rumbo económico de su gestión.

"Nuestra estrategia tiene tres pilares: desregulación, capital humano y apertura económica", sostuvo, al tiempo que reiteró que el crecimiento económico solo puede verse limitado por la intervención del Estado.

En ese contexto, Milei también adelantó aspectos del mensaje que brindará el jueves en cadena nacional para anunciar el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El jefe de Estado aseguró que la iniciativa buscará restablecer como objetivo principal del organismo la preservación del valor de la moneda y prohibirá el financiamiento directo o indirecto del Tesoro mediante emisión monetaria.

Además, sostuvo que quienes impulsen mecanismos de financiamiento del déficit fiscal con emisión podrían enfrentar consecuencias penales y adelantó que el proyecto también propondrá fortalecer la independencia del Banco Central, estableciendo que la remoción de sus autoridades requiera el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.