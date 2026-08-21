Javier Milei viajará este viernes a Rosario para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y será el principal orador de la ceremonia.

El Presidente cerrará el encuentro con un discurso ante empresarios y representantes del sector productivo. Su llegada a la ciudad está prevista para la tarde y su intervención será durante la noche.

La actividad tendrá un fuerte contenido económico y será la segunda exposición pública de Milei durante la semana enfocada en el rumbo de su Gobierno. El jueves, el mandatario participó de la conferencia del Consejo de las Américas, donde defendió sus políticas económicas.

En Rosario, se espera que el Presidente vuelva a ratificar el rumbo de su gestión y sus principales objetivos económicos frente a empresarios. La visita también representa un nuevo acercamiento de Milei con el sector agroindustrial y empresarial de la región.

La presencia del mandatario en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario se convirtió en una tradición durante su gestión. Milei ya participó de los actos de 2024 y 2025, por lo que esta será su tercera presencia consecutiva en la celebración de la entidad.

El discurso será seguido con atención por el sector empresarial, especialmente por las definiciones que pueda brindar sobre la marcha de la economía y las próximas medidas de su administración.